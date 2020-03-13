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Януковича викликають до суду у справі про держзраду

Януковича викликають до суду у справі про держзраду
11:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Раніше Київський апеляційний суд переніс засідання з розгляду скарг на вирок Оболонського райсуду у справі щодо держзради Януковича на 23 березня.

Експрезидента Віктора Януковича викликають в Київський апеляційний суд на розгляд апеляційних скарг його захисників на вирок суду першої інстанції у справі щодо державної зради. Відповідна повістка опублікована в Урядовому кур'єрі у п'ятницю, 13 жовтня.

"Київський апеляційний суд викликає вас як обвинуваченого на 11 год. 00 хв. 23 березня 2020 року. Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом'янська, 2 - А. Додатково просимо подати такі документи: документ, що посвідчує особу (паспорт)", - йдеться у тексті повістки.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив експрезидента Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні війни.

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Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Захист експрезидента подав апеляції на вирок.

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Суд, Апеляция, Держзрада, Звинувачення, Янокувич.
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