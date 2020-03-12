У Раду внесли проєкт заяви щодо спроб відновлення водопостачання до Криму

Новини України:Проєкт постанови зареєстровано 12 березня.

У ВР зареєстровано проєкт постанови №3207 “Про Заяву Верховної Ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення”. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Авторами проекту є група з 28 народних депутатів від фракцій “Голос”, “Слуга народу” та “Європейська солідарність”.

Текст заяви наразі не опубліковано.

Як повідомлялося, 6 березня в ефірі програми "Право на владу" Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим — це Україна. Пізніше у Facebook він уточнив, що "ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова".

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не розглядає можливості відновлення постачання дніпровської води до окупованого Криму.

Раніше, в лютому, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" у відповідь на запитання щодо гіпотетичної ситуації, якби президент РФ Володимир Путін запропонував поступки на Донбасу в обмін на постачання Україною води в анексований Крим, відповів, що пішов би на такий компроміс і подавав би воду в окупований Крим, якби збройні формування РФ вийшли з Донбасу.