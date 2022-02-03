У Кабміні просять олігархів поквапитися: за них візьмуться незабаром

Голова Мін'юсту впевнений, що відповідність олігархічним критеріям дуже легко перевірити.

Рада національної безпеки та оборони України готується назвати перших олігархів, як це передбачено "антиолігархічним" законом Зеленського. У Кабміні запевняють, що критерії потрапляння у список чітко визначені і їх легко може перевірити кожен охочий.

Як зазначив міністр юстиції Денис Малюська, перші рішення по олігархах можуть з’явитися вже наприкінці травня.

Зазначається, що до реєстру олігархів включатимуть за такими ознаками:

наявність значних активів; монополія на окремому ринку товарів; участь у політичному житті; контроль медіа.

За словами Малюськи, у частині політики все просто і легко перевіряється. Зокрема, якщо особа займає високу політичну посаду, має родичів чи бізнес-партнерів на такій посаді.

Щодо власності медіа, то тут дивитимуться на власників та кінцевих бенефіціарів телеканалів.

"Заходимо на відповідний вебсайт, дивимося інформацію про структуру власності або запитуємо її у Нацради з телебачення і радіомовлення й дивимося, хто з таких потенційних кандидатів у олігархи офіційно є в структурі власності медіа", — уточнив Малюська.

Голова Мін’юсту уточнив, що таким же чином можна перевірити структуру власності будь-якої компанії через держреєстр, або ж переглянути декларації нардепів і глянути на обороти компаній, якими вони володіють.

Малюська попередив олігархів, що у них є ще час, щоб позбутися хоча б однієї з ознак, перерахованих вище.

"Наразі ж ті, хто має всі ознаки олігарха, має ще трохи більше як 3 місяці для того, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї з них. Адже ключова мета закону про олігархів – не загнати їх у рамки обмежень, а спонукати добровільно відійти від зловживань своїм статусом", — резюмував голова Мін’юсту.

Нагадаємо, що реакція на "антиолігархічний" закон серед українських експертів була неоднозначною. Зокрема, в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" політтехнологи та аналітики дійшли згоди, що він спрямований проти конкретних осіб, а не проти системи загалом.