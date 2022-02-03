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У Кабміні просять олігархів поквапитися: за них візьмуться незабаром

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Перші списки олігархів РНБО готується оприлюднити вже цією весною Новина оновлена 03 лютого 2022, 14:16
Перші списки олігархів РНБО готується оприлюднити вже цією весною

Голова Мін'юсту впевнений, що відповідність олігархічним критеріям дуже легко перевірити.

Рада національної безпеки та оборони України готується назвати перших олігархів, як це передбачено "антиолігархічним" законом Зеленського. У Кабміні запевняють, що критерії потрапляння у список чітко визначені і їх легко може перевірити кожен охочий.

Як зазначив міністр юстиції Денис Малюська, перші рішення по олігархах можуть з’явитися вже наприкінці травня.

Зазначається, що до реєстру олігархів включатимуть за такими ознаками:

  1. наявність значних активів;
  2. монополія на окремому ринку товарів;
  3. участь у політичному житті;
  4. контроль медіа.

За словами Малюськи, у частині політики все просто і легко перевіряється. Зокрема, якщо особа займає високу політичну посаду, має родичів чи бізнес-партнерів на такій посаді.

Щодо власності медіа, то тут дивитимуться на власників та кінцевих бенефіціарів телеканалів.

"Заходимо на відповідний вебсайт, дивимося інформацію про структуру власності або запитуємо її у Нацради з телебачення і радіомовлення й дивимося, хто з таких потенційних кандидатів у олігархи офіційно є в структурі власності медіа", — уточнив Малюська.

Голова Мін’юсту уточнив, що таким же чином можна перевірити структуру власності будь-якої компанії через держреєстр, або ж переглянути декларації нардепів і глянути на обороти компаній, якими вони володіють.

Малюська попередив олігархів, що у них є ще час, щоб позбутися хоча б однієї з ознак, перерахованих вище.

"Наразі ж ті, хто має всі ознаки олігарха, має ще трохи більше як 3 місяці для того, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї з них. Адже ключова мета закону про олігархів – не загнати їх у рамки обмежень, а спонукати добровільно відійти від зловживань своїм статусом", — резюмував голова Мін’юсту.

Нагадаємо, що реакція на "антиолігархічний" закон серед українських експертів була неоднозначною. Зокрема, в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" політтехнологи та аналітики дійшли згоди, що він спрямований проти конкретних осіб, а не проти системи загалом.

Теги:
#Україна #РНБО #Олігархи #Деолігархізація #Денис малюська
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