Приїхав на боротьбу з олігархом? Зеленський оселився в Буковелі в одному готелі з Коломойським

Про присутність у готелі оточення Зеленського невідомо, а от Коломойський відпочивав із рідними.

Український президент Володимир Зеленський прибув у карпатську "перлину" — гірськолижний курорт Буковель. Для свого відпочинку чи справ там він обрав той самий заклад, де був Ігор Коломойський.

Про це повідомляє "Українська правда".

За інформацією видання, це готель Radisson Blu Resort Bukovel. Візит президента розпочався у вівторок, у безпосередній близькості від президентського номера поселили охорону.

Мільярдер Ігор Коломойський розповів, що не розмовляв і не планує спілкування з президентом та їде. Номери обох знаходяться на п’ятому поверсі.

Готель на карті

Готель відрізняється не лише тим, що у ньому зупиняються впливові українці, а й цінами. У найближчі два місяці, згідно з календарем цін готелю, найнижча середня ціна проживання — 5,7 тисячі на добу, на 5 січня на доступні номери виставлено вартість більш ніж 418 євро, що у гривневому еквіваленті майже 13 тисяч. Ці ціни діють для учасників програми готелів Radisson.

Radisson Blu Resort Bukovel

Вид з готелю Radisson Blu Resort

Раніше "Телеграф" писав про декларовану президентом боротьбу з олігархами — ще у листопаді Зеленський підписав відповідний закон. План щодо протидії багатим українцям, які активно втручаються в політику та мають вплив на ЗМІ (згідно з трьома критеріями визначення з чотирьох) вже затверджений Кабміном і має бути реалізований у 2022 — 2023 роках.

Одним із таких людей, з якими покликаний боротися закон про деолігархізацію, називають не лише Коломойського, а й бізнесмена Ріната Ахметова, який нещодавно опинився на другому місці у рейтингу найвпливовіших політиків України. У нього з українським президентом складні стосунки, нещодавно Зеленський говорив, що Ахметова намагаються залучити до держперевороту. Але розбіжності бізнесмена і президента мають більш довгу історію.