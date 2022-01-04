Приехал на борьбу с олигархом? Зеленский поселился в Буковеле в одном отеле с Коломойским

Про присутствие в отеле окружения Зеленского неизвестно, а вот Коломойский отдыхал с родными.

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в карпатскую "жемчужину" — горнолыжный курорт Буковель. Для своего отдыха или дел там он выбрал то же заведение, где был Игорь Коломойский.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Согласно информации издания, это отель Radisson Blu Resort Bukovel. Визит президента начался во вторник, в непосредственной близости от президентского номера поселили охрану.

Миллиардер Игорь Коломойский рассказал, что не разговаривал и не планирует общение с президентом и уезжает. Номера обоих находятся на пятом этаже.

Отель на карте

Отель отличается не только тем, что в нем останавливаются влиятельные украинцы, но и ценами. В ближайшие два месяца, согласно календарю цен отеля, наинизшая средняя цена проживания — 5,7 тысячи в сутки, на 5 января на доступные номера выставлена стоимость в более чем 418 евро, что в гривневом эквиваленте почти 13 тысяч. Эти цены действуют для участников программы отелей Radisson.

Radisson Blu Resort Bukovel

Вид из отеля Radisson Blu Resort

Ранее "Телеграф" писал про декларируемую президентом борьбу с олигархами — еще в ноябре Зеленский подписал соответствующий закон. План по противодействию богатым украинцам, которые активно вмешиваются в политику и имеют влияние на СМИ (согласно трем критериям определения из четырех) уже утвержден Кабмином и должен быть реализован в 2022 — 2023 годах.

Одним из таких людей, с которыми призван бороться закон про деолигархизацию, называют не только Коломойского, но и бизнесмена Рината Ахметова, который недавно оказался на втором месте в рейтинге самых влиятельных политиков Украины. У него с украинским президентом сложные отношения, недавно Зеленский говорил, что Ахметова пытаются вовлечь в госпереворот. Но у разногласий бизнесмена и президента — более долгая история.