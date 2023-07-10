На Банковой рассказали, какие законы помогут бороться с влиянием олигархов в Украине

Заместитель главы Офиса президента по вопросам судов Андрей Смирнов рассказал об олигархах и Венецианской комиссии.

Несколько недель назад Венецианская комиссия рекомендовала украинским властям поставить закон об олигархах на паузу. При этом этот закон – одно из требований вступления в Евросоюз. Однако на Банковой считают, что бороться с излишним влиянием олигархов помогает и другое законодательство.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

"Не думаю, что деятельность отдельных сил стала предпосылкой для того, чтобы Венецианская комиссия откладывала определенные решения. Давайте исторически проследим с вами с момента принятия закона до сегодняшнего дня. Сколько публичных вещей вы заметили в действиях лиц, которые могли бы претендовать на попадание в реестр олигархов. Одни сдали мандаты, другие закрыли телеканалы, чтобы не соответствовать критериям. Но сейчас война. Сегодня даже большой бизнес очень много потерял. Сегодня объективно сказать, есть ли человек олигархом, невозможно учитывая, что эти люди теряют активы стоимостью миллиарды долларов. Сейчас составлять реестры и бегать, говорить: "Мы составили реестр", ну это глупо", — рассказал представитель Банковой.

По словам Андрея Смирнова, Венецианская комиссия настаивала на том, чтобы отложить имплементацию закона. Параллельно с этим в Парламенте на втором чтении находится законопроект об Антимонопольном комитете, значительно расширяющий возможности государства как регулятор, усиливающий антитрастовые меры. Это все вспомогательное в борьбе с чрезмерной концентрацией влияния, уверен чиновник. Кроме закона об олигархах есть другие законы, более конкретные, точечные, они усовершенствуют возможность бороться с явлениями чрезмерного влияния и вмешательства во внутриполитическую жизнь.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов отметил, что не видит влияния каких-либо заинтересованных лиц: "В стране, в которой пылает война, в которой люди теряют заводы, этот закон несвоевременный. Дать объективную оценку сложно. Оно того не стоит. Надо. выиграть войну, а затем сесть и посмотреть на конкретную "карту боя".

Между тем, Венецианская комиссия рекомендует отойти от "личностного" подхода в вопросе борьбы с олигархическим влиянием и сосредоточиться на системном подходе введения мер, призванных предотвратить разрушительные последствия олигархического влияния для демократии, верховенства права и прав человека.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) считает, что закон о деолигархизации нельзя воплощать в нынешнем виде. Об этом говорится в заключении Венецианской комиссии, одобренном на пленарной сессии 9-10 июня.