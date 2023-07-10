Свій шлях чи орієнтир на Євросоюз: як Україна буде впроваджувати штучний інтелект

Україна має бути більш агресивною й інноваційною, каже Тимофій Милованов

Україна має можливості випередити Євросоюз у питаннях впровадження штучного інтелекту, оскільки наша країна може бути більш інноваційною. Водночас, європейські інституції є консервативними і негативно ставляться до нових технологій.

Про це ексочільник Міністерства розвитку економіки та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф".

"Моя позиція така, що ми маємо бути більш агресивними, більш інноваційними. Це взагалі моя позиція в житті. Я завжди так поводжуся, чи я в Штатах працював, чи тут. Тому що і це для нас якась можливість. Існуючі інституції в розвинених країнах дуже консервативні, вони негативно ставляться до нових технологій. Тому це дає нам якісь можливості", — наголосив Тимофій Милованов.

Він зазначив, що Україна поки не зобов'язана приймати позицію Євросоюзу, адже вона ще не сформована остаточно.

"Ми маємо можливість додати більш інноваційності до цього. Я перебуваю в таборі людей, які вірять в те, що боротися зі штучним інтелектом не можна, це не має сенсу. Треба з ним взаємодіяти", — вважає ексочільник Міністерства розвитку.

Більше про проблеми впровадження штучного інтелекту в Україні читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Збільшує продуктивність на стику "бізнес і людина": Тимофій Милованов пояснив користь штучного інтелекту".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що стрімкий розвиток штучного інтелекту викликає занепокоєння тисяч експертів, серед яких Ілон Маск і один із засновників Apple Стів Возняк.

Тим часом, в Україні вже почали з'являтися вакансії, у вимогах до яких вказано володіння ChatGPT.