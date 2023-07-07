Збільшує продуктивність на стику "бізнес і людина": Тимофій Милованов пояснив користь штучного інтелекту

Штучний інтелект вже дозволяє людині виконувати у 10 разів більше завдань, ніж до того

Нейромережі стають новим етапом у розвитку технологій. Як це було із запуском Інтернету 30 років тому, запровадженням ткацьких верстатів 300 років тому чи винайдення заліза 3000 років тому. Одних відлякує штучний інтелект, оскільки люди бояться того, що він зможе замінити деякі професії. Інші уже активно вивчають його можливості та інтегрують їх у свою роботу, у тому числі й в Україні, як от IT-компанії.

Серед таких інноваторів — ексочільник Міністерства розвитку економіки та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Ще кілька місяців тому, завдяки ChatGPT, він написав собі кілька програм, не маючи IT-освіти. Нині Милованов є співголовою комітету з штучного інтелекту при Мінцифрі з питань регулювання. "Телеграф" поспілкувався із експертом щодо розвитку штучного інтелекту в Україні та користі його для наших громадян у сучасній ситуації.

*Про створення комфортного бізнес-клімату, підвищення привабливості нашої країни в очах іноземних інвесторів і співгромадян, які виїхали в ЄС у пошуках кращих умов праці, та інші пріоритетні напрями відбудови економіки, читайте в першій частині інтерв'ю з Тимофієм Миловановим.

— В Україні готується, як висловився міністр Федоров, кардинальна реформа освіти, одна з найкардинальніших у світі. Як у ній може бути залучений штучний інтелект? Чи може він виправити ситуацію з освітньою інфляцією, яка зараз є в Україні? Чи може він прискорити підготовку якісних кадрів серед дітей, а можливо, серед дорослих?

— Якість кадрів визначається і самою підготовкою, і тестуванням. Підготуватися, в принципі, можна. Знаєте, з тих часів, коли придумали книжковий прес, монахи дуже переймалися, що тепер вони залишаться без роботи. Бо раніше вони переписували книжки. А коли почали книжки друкувати, з'явилися бібліотеки, то люди боялися, що вони залишаться без роботи. Насправді бібліотеки є, інтернет є. Хочеш, сьогодні бери і вивчай англійську мову, після цього вчи курс з Harvard, із MIT (Массачусетський технологічний інститут у Кембриджі. — Ред.), що хочеш. Сьогодні все є. І попри це, десь є проблеми з освітою, а десь — нема.

Тому що освіта — це не тільки наявність матеріалів, а екосистема, де люди один з одним спілкуються, і де хтось їм каже, задає стандарт. Тобто іспити, проекти чи командна робота — дуже важливі. Тому що навчання — це соціальна навичка. Це не тільки в голову знання собі завантажити. Це вміння ці знання застосувати, це вміння взаємодіяти в тих ситуаціях з іншими людьми, де потрібно застосовувати ці знання. Це вміння застосувати ці знання командою так, щоб досягти результату вчасно.

Освіта — це набагато більше, аніж прочитати книжку і запам'ятати якісь факти, або навіть зрозуміти ці факти глибоко. Тому що можна дуже глибоко розуміти все і прекрасний пост у Facebook писати, чи інтерв'ю давати на будь-яку тему, але бути неспроможним зробити малесенький проект по тому напряму, який ти дуже добре знаєш. Сьогодні вимоги зовсім інші. Людина має досягати результату.

Тому питання, як тут корисний штучний інтелект. Штучний інтелект корисний в трьох речах, на мою думку. Перша — його можна використовувати як "тьютор" (англ. — репетитор). Тобто, це ще один механізм, який дозволяє ті знання, які є вже у світі, дати вам. Але його прикольність полягає в тому, що він інтерактивний.

До прикладу, я прочитав собі книжку і йду — думаю. Або хтось собі записує нотатки, або хтось йде, у когось є Reading Club, читацький клуб, вони дискутують між собою. Тобто потрібна інша людина для того, щоб дискутувати.

Штучний інтелект може це замінити. Він відносно професійний "тьютор". Йому можна поставити запитання: Чи правильно я зрозумів? Де я тут помилився? А що мені ще потрібно зрозуміти? І так далі, і так далі. Це найперше і найголовніше. І, наприклад, я його так використовував, щоб почати кодувати на Python (мова програмування. — Ред.). Я нічого в житті не кодував. До лютого минулого року, за місяць почав писати відносно нормальні програми. Я не спеціаліст, я не програміст, я не айтішник, але свої дві-три "апки" (додатки. — Ред.), які мені були потрібні, я запустив, вони працюють, вони мені допомагають кожного дня вирішувати конкретні задачі на роботі, підняли мою продуктивність.

Другий приклад використання штучного інтелекту — це те, що будуть інновації. Інновації в плані саме застосунків штучного інтелекту до бізнес-процесів, які є кожного дня у людей. На цьому стику "бізнес і людина" штучний інтелект може допомагати збільшити продуктивність.

І третій напрям — це те, що штучний інтелект дуже легко допомагає списувати в освіті. І це означає, що сучасна система іспитів чи тестування неадекватна. Вона і раніше така була, але всі вдавали вигляд, що якось адекватна.

А тепер штучний інтелект просто показує всім "in your face", що то все є пусте. Оці тести… Людину треба тестувати зовсім по-іншому — чи вона може зробити проєкт. Тобто два підходи до змінної освіти. Наприклад, уявімо, я читав курс про інновацію, про підприємництво. Раніше я просив людей написати про типи лідерства, типи стартапів, якийсь проєкт і захистити це слайдами PowerPoint. Сьогодні ця дитина чи людина може зробити це за 5 хвилин за допомогою СhatGPT. І це все я не зможу виявити.

Хтось намагається виявляти його, але я не вірю в те, що реально можна серйозно "ловити". Це як боротися з інтернетом, який з'явився. Тому сьогодні замість того, щоб просити від людини, щоб вона написала мені слайди, я її попрошу, щоб вона також написала код на 3D-принтері, зробила MVP-проєкт, надрукувала і показала, що воно працює, і ще комусь продала і сайт зробила. Тобто я "навантажу" в 10 разів більше, тому що ChatGPT підняв продуктивність людини в 10 разів, отже я дам у 10 разів складніше завдання і хочу отримати конкретний результат, тому що GPT за вас не зробить MVP, і він фізично не буде їздити чи літати. Але вимагати від людини написати код за допомогою GPT, щоб принтери це надрукували, це можна.

Ще в 1980-х, 1990-х, 2000-х треба було ручками щось малювати. Сьогодні є машини, але ChatGPT дозволяє вам, не знаючи коду, попросити його написати код для 3D-принтера, щоб він надрукував. І також ви можете попросити написати код для того, щоб ви зробили сайт. І написати код, щоб в цей сайт ставити "еквайринг". І спробувати те, що ви надрукували, повісити на сайт і спробувати домовитися з "Новою поштою" інтегруватися, щоб можна було відправити. І це все ви сьогодні можете вимагати від людини, яка бере проект і запровадить його, зробити за три місяці. Це реально. Раніше це було неможливо.

Не треба знати, як написати програму для 3D-принтера, але треба знати, що можна написати таку програму. І це як інтернет, коли відбулася революція знань, коли з'явилися смартфони.

Тому ми будемо бачити розшарування в системі освіти. Більшість університетів, підуть по тому, що вони будуть боротися з ChatGPT і програ́ють, а деякі університети, такі як ми (це наша стратегія) — навпаки, будуть намагатися це інтегрувати в освітній процес по максимуму. Тобто з ChatGPT те, що він може змінити, це збільшити набагато кількість завдань і складностей, які будуть виконувати учні в перспективі.

— Ви як співголова комітету зі штучного інтелекту при Мінцифри, вже можете сказати, де штучний інтелект будуть інтегрувати в найближчому майбутньому в Україні?

— Я дійсно співголова з питання регуляторної політики. Тобто у мене там функція не з питань інновацій або застосування його в освіті. У штучного інтелекту, як у будь-якої нової технології, є небезпеки. Як інтернет, наприклад, чи соцмережі. Всі сподівалися, що це зменшить цензуру держав, тому що через соцмережі можна обійти цензуру старих медіа і писати, що захочеш. І це було дуже добре, поки держава не навчилася цензурувати це і використовувати як механізм пропаганди.

Сьогодні соцмережі використовують для маніпуляцій мільйонами чи мільярдами людей. Дуже успішно, як ми бачимо, наприклад, по нашій ситуації, коли росія переконала весь світ в тому, що тут була якась громадянська війна.

І це треба, ну, кожного переконувати особисто, що це не так. Так само і штучним інтелектом. Він може добро принести, а може зло принести. Він може зробити, як ми сьогодні говорили, людей набагато продуктивнішими, або він може свої сексизм, ейджизм, расизм і будь-які інші упередження ампліфікувати і зробити більшим, тому що люди тепер в маркетингу будуть автоматично просити штучний інтелект щось написати, і він буде писати.

От коли у нього запитують, чий Крим, то отримуєш деякі відповіді, які не дуже приємні, як мінімум на початку. Зараз поправили, а на початку… Питали чий Крим, і отримували проросійську відповідь.

Оце проблема. Тому регуляторка працює з цим і з іншими питаннями. Завдання створити регуляторне середовище, що називається пісочницею, "сендбокс", в якому можна робити все, але воно в пісочниці, щоб не зашкодити. Регуляторка для штучного інтелекту в Україні потрібна. Чи може банк використовувати ChatGPT, щоб спілкуватися з клієнтом? А чи може психолог для того, щоб консультацію по суїциду давати, використовувати штучний інтелект?

Якщо штучний інтелект щось скаже, і в результаті людина вчинить самогубство? Тобто купа запитань, і хто за це несе відповідальність? Це можна не попередити. І цим має займатися держава, а комітет при Мінцифри має це дебатувати і допомагати експертно.

— Україна буде орієнтуватися на Євросоюз, зокрема, в плані закону, який готується в Євросоюзі щодо регулювання штучного інтелекту. Чи в нас буде якийсь свій шлях?

— Я не знаю позицій Мінцифри і комітету, але моя позиція така, що ми маємо бути більш агресивними, більш інноваційними. Це взагалі моя позиція в житті. Я завжди так поводжуся, чи я в Штатах працював, чи тут. Тому що і це для нас якась можливість. Існуючі інституції в розвинених країнах дуже консервативні, вони негативно ставляться до нових технологій. Тому це дає нам якісь можливості. Але нам дійсно все одно, попри це, треба зважати на потенційні ризики, які можуть бути штучним інтелектом. Але я би думав, що поки ми не зобов'язані приймати позицію Євросоюзу, але вони самі зараз її випрацьовують, ми маємо можливість додати більш інноваційності до цього. Я перебуваю в таборі людей, які вірять в те, що боротися зі штучним інтелектом не можна, це не має сенсу. Треба з ним взаємодіяти.

— Як Ви вважаєте, чи потрібно Україні розробити якусь свою версію ChatGPT на базі того ж самого ChatGPT? До прикладу, створити модуль, умовний "ChatGPTенко", який буде більше розумітися безпосередньо на Україні, буде зручним для українців?

— Я думаю, що сам ChatGPT еволюціонує швидше, аніж ми зможемо створити "СhatGPTенко". Вони швидше навчаться адаптуватися до нашого контексту, аніж ми створимо свої. Наприклад, у січні — на початку лютого ми створювали моделі "запитання—відповіді" ну, наприклад, про KSE. Хотіли такий чат-бот зробити конкретно для KSE. Поки ми це кодували, вони створили браузер, де ти просто даєш йому команду, прочитай, будь ласка, сайт kse.ua і відповідай на такі запитання.

Вже не треба жодних кодів писати, він сам це робить. Тому тут більше, як я підкреслюю, не стільки питання в кодуванні, скільки питання, де міститься якісна інформація.

— Як ChatGPT чи інші нейромережі можуть брати участь у відновленні української економіки, зростанні ВВП? Хоча б якийсь один напрям, який найбільш перспективний, за який, в принципі, українці, може, вже мають хапатися, як-то кажуть: "Це треба зробити на вчора".

— Більшість людей не є дженералістами, вони не все знають. Щоб зробити бізнес-план, запустити компанію тощо треба знати все від стратегічного менеджменту до інновацій, до маркетингу, до комунікації, до фінансів тощо. Більшість людей, які є лідерами бізнесу, не мають всього цього. Наприклад, хтось може не знати бізнес-процеси, хтось не вміє фінанси робити, у когось маркетинг страждає…. ChatGPT може допомогти вам, перше, зрозуміти ваші чорні плями, те, чого ви не знаєте. І друге: досить якісно, не суперово, але досить якісно, на четвірочку за п'ятибальною системою, зробити це за вас.

Тобто, якщо ви пишете, наприклад, проєкт, і кажете: Я хочу, я розуміюся на цьому, це моя ідея. Допоможіть мені з цього зробити проєкт. Які треба елементи з цього проєкту в бізнес-плані? Він дасть стандартну структуру бізнес-плану. Ти скажеш: о, по маркетингу я нічого не знаю. Ти йому напишеш: "Постав мені п'ять запитань, щоб ти замість мене міг написати базову маркетингову стратегію". Він поставить п'ять запитань, я дам відповіді про свій продукт, він щось напише. Воно буде не суперово, але непогано. Тобто, це приклад, як його використовувати. Це адаптація використання тьютора як консультанта з тих питань, де тобі може бракувати знань.