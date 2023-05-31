Не Midjourney єдиним: як штучний інтелект працює в IT-компаніях України

Які ШІ-кейси та інструменти можна використати для швидшої та продуктивнішої роботи

Технології штучного інтелекту (ШІ) змінюють сучасний світ, пронизуючи майже всі сфери життя, від бізнесу та охорони здоров'я, до освіти та IT-сектора. Україна не є винятком глобального тренду. Штучний інтелект допомагає українським фахівцям автоматизовувати різні бізнес-процеси й рутинні задачі. "Телеграф" розпитав, хто і як залучає штучний інтелект, адже IT-сектор задає тренд, до якого потім долучаються і інші галузі. А ще — для кого вже є ризик, що його швидко замінить штучний інтелект?

Переліком must have застосунків, якими користуються самі айтішники, із сайтом "Телеграф" поділилися CEO& Co-founder аутсорс-компанії LNOKS Назар Мишолівський та СЕО & Co-founder технологічної компанії Humancreed Андрій Таганський.

Otter.ai — транскрибування зустрічей та кастдев-інтервʼю (опитування споживачів);

Descript.com — дозволяє накладати звук на відео;

Bord.in — автоматизує процеси під час генерації лідів : дозволяє переносити дані з Upwork у Google Sheets, або у рекрутингу переносить ліди з Djinni та інших платформ у СRM;

Firefly.ai та Noty.ai роблять транскрипції дзвінків та зустрічей, зручний застосунок для Project Managers. Однак працює тільки із англомовним контентом;

Notion AI генерує контент для соцмереж: блоги, пости. Генерує ідеї для створення контенту.

"Взагалі, ШІ-інструментів на ринку дуже багато, і їх важливо інтегрувати у робочий процес. Тому ми з командою робимо company brainstorm meeting (мозковий штурм — Ред.) раз на місяць, де кожен ділиться переліком інструментів та застосунків на штучному інтелекті, які варто взяти до уваги. І колективно вирішуємо, що будемо використовувати, а що ні", — пояснив Назар Мишолівський.

Застосунки на базі штучного інтелекту ростуть, як гриби, і нам важливо в них розбиратись

Доки ми грались і писали цікаві запити ChatGPT, українські айтівці з ним працювали.

"Ми активно використовуємо ChatGPT в Upwork(глобальний майданчик для пошуку роботи) для:

швидкого написання персоналізованих бідів(відгуків на роботу, яка цікава, із зазначенням оплати — Ред), що враховують контекст конкретної задачі та адаптують шаблон під конкретного замовника;

удосконалення готових текстів бідів (якщо розробникам граматичні та стилістичні помилки пробачити легко, то від SEO-спеціалістів замовники очікують ідеальної англійської);

підготовки опису профілю на Upwork.

Що це дає нам? Ось дивіться: замість умовних 5–10 хвилин часу ручної роботи ми витрачаємо 30–40 секунд за допомогою чату. І таких бідів ми готуємо по 30 штук на день, що економить нашому відділу від 2 до 3 годин часу щодня", — Олександр Следзевський, спеціаліст по роботі з Upwork Elit-Web.

У розрізі SEO Chat GPT теж вкрай корисний, зазначає Head of International SEO Elit-Web Олександр Вострецов: "Наприклад, з його допомогою легко скласти контент-план, згенерувати метадані для публікації, створити ТЗ на написання текстів. Особливо добре він працює англійською мовою, що якраз нам потрібно".

Перший висновок – на даному етапі людям творчих спеціальностей турбуватись зарано.

"ШІ здатний заміщати людину у всіх повторюваних, рутинних задачах. Коли людина довгий час виконує однотипне, монотонне завдання, у неї притуплюється увага. Штучний інтелект допомагає розв'язати цю проблему, — говорить CEO українського MedTech стартапу Checkeye Кирило Гончарук. — Тож не йдеться про те, що штучний інтелект починає заміщати інтелект людини в цілому. Змінюється підхід до вирішення завдань, модель роботи, процеси. Наприклад, GPT – швидше та надійніше попросити штучний інтелект чат-бота опрацювати великий обсяг даних, резюмувати, дати висновки, показати динаміку. Те саме стосується пошти, голосових додатків. Так, наприклад, штучний інтелект аналізує вміст вашої поштової скриньки за вашим запитом".

Українські компанії створюють власні розробки, які допомагають в роботі. В тому числі — на допомогу HR-бізнесу. І мова йде знов не про творчі процеси — розробку дизайнів чи написання текстів. ШI — серйозний інструмент для аналізу масиву даних та прийняття системних рішень, розповідає CEO DData Consulting Вікторія Чучіна:

"Сьогодні ШI вже суттєво допомагає автоматизувати повторювані задачі у бізнесі: обробку даних співробітників, облік присутності, розрахунок показників по кандидату, порівняння кандидатів відповідно до бальної оцінки. Крім того, ШI підтримує процес набору персоналу, автоматизує аналіз резюме та попередній відбір кандидатів. Це значно скорочує час та зусилля рекрутера.

ШІ також допомагає приймати й більш стратегічні рішення. Спочатку ШІ аналізує великі обсяги даних про співробітників: їх продуктивність, відгуки від колег, освіту та навички. А на основі аналізу формує аналітичні висновки та рекомендації. З подібною структурованою інформацією менеджмент може легко приймати рішення щодо звільнення, розвитку та збереження персоналу, та навіть розробляти персоналізовані програми навчання для всієї команди. Всі ці інструменти доступні у такому ШІ-інструменті, як DData HRMS CREATIO".

ШІ вже сьогодні здатен і проаналізувати дані співробітників компанії, і суттєво спростити роботу лікарям в Україні

Ще одна українська розробка створена вітчизняним MedTech стартапом CheckEye. СЕО проєкту Кирило Гончарук розповідає:

"Із вже існуючих, в медицині зараз превалюють рішення для контролю стану пацієнта. Наприклад, стеження приладами в палатах інтенсивної терапії або датчики руху у звичайних палатах. Щоб медсестра цілодобово не сиділа біля пацієнта, а реагувала лише у випадках, коли її присутність потрібна. Наприклад, пацієнт упав — спрацьовує сигнал. Відстежується зміна пульсу, дихання або інших показників, які важливо відслідковувати, але це не потребує безпосередньої участі медичного персоналу".

Рішення, подібні до CheckEye — це свого роду аналог GPT в медицині, пояснює Кирило Гончарук: "Потреба в них виникла через те, що останніми роками стало генеруватися значно більше даних про пацієнтів, які людина просто не в змозі аналізувати. Як окремих пацієнтів, так і цілих масивів даних медустанов та інших профільних організацій. Це результати аналізів, біомаркери, записи про регулярні чекапи та скринінги".

CheckEye використовує ШІ, щоб спростити і зробити доступнішим для населення процес виявлення на ранніх стадіях або превентивного виявлення хронічних захворювань та їх ускладнень. Штучний інтелект аналізує базу даних знімків очного дна пацієнтів і допомагає ідентифікувати наявність проблеми.Сімейний лікар за допомогою CheckEye може моментально визначити, чи потребує пацієнт консультації вузькопрофільного фахівця, якого саме і наскільки терміново.

Автоматизація з використанням ШІ стає ключовим фактором успіху в сучасному світі, і українські IT-спеціалісти показують, що вони готові використовувати ці можливості на повну. Їх успіхи в даному напрямі підкреслюють важливість продовження інвестування в цю галузь, розвитку талантів і підтримки інновацій.