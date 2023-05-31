Не Midjourney единым: как искусственный интеллект работает в IT-компаниях Украины

Какие ИИ-кейсы и инструменты можно использовать для более быстрой и продуктивной работы

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) меняют современный мир, пронизывая почти все сферы жизни — от бизнеса и здравоохранения, до образования и IT-сектора. Украина — не исключение из глобального тренда. Искусственный интеллект помогает украинским специалистам автоматизировать разные бизнес-процессы и рутинные задачи. "Телеграф" расспросил компании, кто и как использует в работе искусственный интеллект, ведь IT-сектор задает тренд, к которому потом приобщаются и другие отрасли. А еще — для кого существует риск, что его быстро заменит искусственный интеллект?

Списком must have приложений, которыми пользуются сами айтишники, с сайтом "Телеграф" поделились CEO& Co-founder аутсорс-компании LNOKS Назар Мышоливский и СЕО & Co-founder технологической компании Humancreed Андрей Таганский.

Otter.ai — транскрибирование встреч и кастдев-интервью (опрос потребителей);

Descript.com – позволяет накладывать звук на видео;

Bord.in — автоматизирует процессы при генерации лидов: позволяет переносить данные из Upwork в Google Sheets или в рекрутинге переносит лиды из Djinni и других платформ в СRM;

Firefly.ai и Noty.ai делают транскрипции звонков и встреч, удобное приложение для Project Managers. Однако работает только с англоязычным контентом;

Notion AI генерирует контент для соцсетей: блоги, посты. Генерирует идеи создания контента.

"Вообще, ИИ-инструментов на рынке очень много, и их важно интегрировать в рабочий процесс. Поэтому мы с командой раз в месяц делаем company brainstorm meeting (мозговой штурм — Ред.), где каждый делится перечнем инструментов и приложений на искусственном интеллекте, которые стоит принять во внимание. И коллективно решаем, что будем использовать, а что — нет", — объяснил Назар Мышоливский.

Приложения на базе искусственного интеллекта растут, как грибы

Пока мы игралиcь и писали интересные запросы ChatGPT, украинские айтишники с ним работали.

"Мы активно используем ChatGPT в Upwork(глобальная площадка поиска работы) для:

быстрого написания персонализированных бидов (отзывов на интересующую работу с указанием оплаты — Ред), учитывающих контекст конкретной задачи и адаптирующих шаблон под конкретного заказчика;

усовершенствование готовых текстов бидов (если разработчикам грамматические и стилистические ошибки простить легко, то от SEO-специалистов заказчики ожидают идеального английского);

подготовки описания профиля на Upwork.

Что это нам дает? Вот смотрите: вместо условных 5–10 минут времени ручной работы, мы тратим 30–40 секунд с помощью чата. И таких бидов мы готовим по 30 штук в день, что экономит нашему отделу от 2 до 3 часов времени ежедневно," — объясняет Александр Следзевский, специалист по работе с Upwork Elit-Web

В разрезе SEO Chat GPT тоже очень полезен, отмечает Head of International SEO Elit-Web Александр Вострецов: "Например, с его помощью легко составить контент-план, сгенерировать метаданные для публикации, создать ТЗ на написание текстов. Особенно хорошо он работает на английском языке, что как раз нам и нужно".

Первый вывод – на данном этапе людям творческих специальностей беспокоиться рано.

"ИИ способен замещать человека во всех повторяющихся, рутинных задачах. Когда человек долгое время выполняет однотипную, монотонную задачу, у него притупляется внимание. Искусственный интеллект помогает решить эту проблему, — говорит CEO украинского MedTech стартапа CheckЕye Кирилл Гончарук. — Так что речь не идет о том, что искусственный интеллект начинает замещать интеллект человека в целом. Изменяется подход к решению задач, модель работы, процессы. Например, GPT: быстрее и надежнее попросить искусственный интеллект чат-бота обработать большой объем данных, резюмировать, дать выводы, показать динамику. То же касается почты, голосовых приложений. Так, например, искусственный интеллект анализирует содержимое вашего почтового ящика по вашему запросу".

Украинские компании создают собственные разработки, помогающие им в работе. В том числе – в помощь HR-бизнесу. И речь идет опять не о творческих процессах – разработке дизайнов или написании текстов. ИИ – серьезный инструмент для анализа массива данных и принятия системных решений, говорит CEO DData Consulting Виктория Чучина :

"Сегодня ИИ уже существенно помогает автоматизировать повторяющиеся задачи в бизнесе: обработку данных сотрудников, учет присутствия, расчет показателей по кандидату, сравнение кандидатов в соответствии с балльной оценкой. Кроме того, ИИ поддерживает процесс набора персонала, автоматизирует анализ резюме и предварительный отбор кандидатов. Это значительно сокращает время и усилия рекрутера.

ИИ также помогает принимать и более стратегические решения. Первоначально ИИ анализирует большие объемы данных о сотрудниках: их производительность, отзывы от коллег, образование и навыки. На основе же анализа формирует аналитические выводы и рекомендации. С такой структурированной информацией менеджмент может легко принимать решения по увольнению, развитию и сохранению персонала, а также разрабатывать персонализированные программы обучения для всей команды. Все эти инструменты доступны в таком ИИ-инструменте, как DData HRMS CREATIO".

ИИ уже сегодня способен и проанализировать данные сотрудников компании, и существенно упростить работу врачам

Еще одна украинская разработка создана отечественным MedTech стартапом CheckEye. СЕО проекта Кирилл Гончарук рассказывает:

"Из уже существующих, в медицине сейчас превалируют решения для контроля состояния пациента. Например, слежка приборами в палатах интенсивной терапии или датчики движения в обычных палатах. Чтобы медсестра круглосуточно не сидела у пациента, а реагировала только в случаях, когда ее присутствие нужно. Датчик движения реагируют на движение пациента. Например, он упал — срабатывает сигнал. Отслеживается изменение пульса, дыхания или других показателей, которые важно измерять, но это не требует непосредственного участия медицинского персонала".

Решения, подобные CheckEye — это своего рода аналог GPT в медицине, объясняет Кирилл Гончарук: "Потребность в них возникла из-за того, что в последние годы стало генерироваться гораздо больше данных о пациентах, которые человек просто не в состоянии анализировать. Причем данных как отдельных пациентов, так и целых массивов данных медучреждений и других профильных организаций. Это результаты анализов, биомаркеры, записи о регулярных чекапах и скринингах".

CheckEye использует ИИ, чтобы упростить и сделать более доступным для населения процесс обнаружения на ранних стадиях или превентивного выявления хронических заболеваний и их осложнений. Искусственный интеллект анализирует базу данных снимков глазного дна пациентов и помогает идентифицировать наличие проблемы. Семейный врач с помощью CheckEye может моментально определить, нуждается ли пациент в консультации узкопрофильного специалиста, какого именно и насколько срочно.

Автоматизация с использованием ИИ становится ключевым фактором успеха в современном мире, и украинские IT-специалисты показывают, что они готовы использовать эти возможности в полную силу. Их успехи в данном направлении подчеркивают важность продолжения инвестирования в эту сферу, развития талантов и поддержки инноваций.