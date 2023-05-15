Попит на українських ІТ-фахівців впав, більшість готові до перегляду зарплат - співзасновник SoftServe

Про динаміку IT-ринку та вплив штучного інтелекту на усі сфери життя розповів Ярослав Любінець, співзасновник однієї з найбільших IT-компаній України

Український IT-ринок потрапив у зону турбулентності. Війна змусила закрити офіси, наближені до зони бойових дій, обсяг експортних замовлень почав зменшуватись. До цього додався ще й активний розвиток технологій штучного інтелекту, вплив яких на ринок IT ще до кінця ніхто не усвідомив. Співзасновник однієї з найбільших IT-компаній України SoftServe Ярослав Любінець розповів "Телеграфу" про нові реалії ринку.

- Бренд "Україна" зараз більше допомагає чи заважає продажам програмного забезпечення SoftServe?

- Зараз бренд України має два відтінки. Компанії, які мають підвищену чутливість до політичних та безпекових ризиків, негативно реагують на бренд України, якщо йдеться про роботу з командами в Україні під час війни. Проте замовники, яким треба швидко та якісно виконати роботу за розумну ціну, залучають українських ІТ-спеціалістів і зараз. Вартість виконання робіт в Україні менша, ніж у багатьох інших країнах.

- Через війну іноземні компанії відмовляються від замовлення IT-послуг в Україні?

- Близько 70% наших наявних та нових клієнтів готові частково заводити проєкти в Україну. Решта не працюють з українськими командами через свою політику чутливості до ризиків. На їхню вимогу, ще від початку війни, ми релокували проєкти чи частини українських команд, які були на цих проєктах, в інші іноземні локації компанії.

- Яка причина зростання експорту IT-послуг у 2022 році та його падіння на початку 2023 року?

- 2022-й — це був останній рік перегрітого ІТ-ринку, і тому зростання відбулося завдяки тим проєктам, які почались раніше. Це були інвестиції часом без прорахування віддачі, з очікуванням подальшого росту потреб в ІТ і шаленої конкуренції за швидкість виходу продуктів на ринок та завоювання частки ринків. У 2023 році бачимо комбінацію негативних факторів — очікування економічної рецесії, війна в Україні. Відповідно, бізнеси переоцінюють свої інвестиції в довготермінові проєкти, які не мають економічної віддачі. Багато таких проєктів закривається, нові відкриваються повільніше.

- Це відповідно відобразилось на ринку праці для айтівців?

- З початком війни ринок кандидата перейшов до ринку роботодавця, де вже ІТ-спеціалісти конкурують за вакансії компаній, а не компанії за кандидатів. Проте ця ситуація може так само швидко змінитись, якщо виникнуть необхідні для цього обставини.

- Чи почали вже знижуватися зарплати працівників IT-галузі?

- У SoftServe винагорода працівників не змінювалась. Але ми бачимо, що на нові позиції можуть заходити спеціалісти або з нижчими очікуваннями рівня зарплати, або з готовністю торгуватись в напрямку зниження.

- Який середній розмір зарплати працівника вашої компанії на сьогодні?

- Зараз впав попит на українських ІТ-фахівців, більшість ІТ-спеціалістів готові до обговорення зарплат в сторону зменшення. Зарплата дуже залежить від спеціалізації, кваліфікації спеціаліста та його досвіду. Якщо говорити про SoftServe, середня зарплата по компанії перевищує 3000 доларів.

- Чи є специфічні навички в IT, які все ще в дефіциті та мають ринковий попит на високому рівні?

- Завжди є спеціалізації, яких бракує в тій чи іншій локації. Як правило важко знайти висококваліфікованих спеціалістів з досвідом та вмінням проєктувати рішення чи спеціалістів в найновіших платформах. Але наймасовішою є потреба спеціалістів з .NET, Business Analyst, Java та WebUI.

- Який тренд, на вашу думку, у найближчому майбутньому визначатиме розвиток IT-індустрії?

- Цього року відбувся якісний стрибок інтелектуальності комп’ютерних систем. Ми бачимо, як корисними для людини стали не окремі спеціалізовані системи, що використовують штучний інтелект (ШІ), а системи загального штучного інтелекту типу ChatGPT. Використання генеративного ШІ відіб'ється на всіх ІТ-продуктах і так само вплине на характер роботи самих ІТ-спеціалістів. Кожен продукт повинен включати нові можливості штучного інтелекту, та ІТ-фахівці — використовувати нові засоби у своїй роботі. Я вважаю, що протягом наступних років ми будемо жити в умовах експоненційного зростання використання штучного інтелекту в усіх сферах.