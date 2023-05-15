Спрос на украинских IT-специалистов упал, большинство готовы к пересмотру зарплат — соучредитель SoftServe

О динамике IT-рынка и влиянии искусственного интеллекта на все сферы жизни рассказал Ярослав Любинец, соучредитель одной из крупнейших IT-компаний Украины

Украинский IT-рынок попал в зону турбулентности. Война заставила закрыть офисы, которые расположены близко к зоне боевых действий, объем экспортных заказов стал уменьшаться. К этому добавилось еще и активное развитие технологий искусственного интеллекта, влияние которых на рынок IT еще до конца никто не осознал. Соучредитель одной из крупнейших IT-компаний Украины SoftServe Ярослав Любинец рассказал "Телеграфу" о новых реалиях рынка.

– Бренд "Украина" сейчас больше помогает или мешает продажам программного обеспечения SoftServe?

– Сейчас бренд Украины имеет два оттенка. Компании с повышенной чувствительностью к политическим рискам и рискам безопасности негативно реагируют на бренд Украины, если речь идет о работе с командами в Украине во время войны. Однако заказчики, которым нужно быстро и качественно выполнить работу по разумной цене, привлекают украинских IT-специалистов и сейчас. Стоимость выполнения работ в Украине меньше, чем во многих других странах.

- Из-за войны иностранные компании отказываются от заказа IT-услуг в Украине?

– Около 70% наших имеющихся и новых клиентов готовы частично заводить проекты в Украину. Остальные не работают с украинскими командами из-за своей политики чувствительности к рискам. По их требованию, еще с начала войны, мы релоцировали проекты или части украинских команд, которые были на этих проектах, в другие иностранные локации компании.

– Какова причина роста экспорта IT-услуг в 2022 году и его падения в начале 2023 года?

- 2022-й – это был последний год перегретого IT-рынка, и поэтому рост произошел благодаря тем проектам, которые начались раньше. Это были инвестиции подчас без просчета отдачи, с ожиданием дальнейшего роста потребностей в IT и безумной конкуренции за скорость выхода продуктов на рынок и завоевание доли рынков. В 2023 году мы видим комбинацию негативных факторов — ожидание экономической рецессии, война в Украине. Соответственно, бизнесы переоценивают свои инвестиции в долгосрочные проекты, не имеющие экономической отдачи. Многие такие проекты закрываются, новые открываются медленнее.

– Это соответственно отразилось на рынке труда для айтишников?

– С началом войны рынок кандидата перешел к рынку работодателя, где уже IT-специалисты конкурируют за вакансии компаний, а не компании за кандидатов. Однако эта ситуация может также быстро измениться, если возникнут необходимые для этого обстоятельства.

- Начали ли уже снижаться зарплаты работников IT-отрасли?

- В SoftServe вознаграждение работников не менялось. Но мы видим, что на новые позиции могут заходить специалисты либо с более низкими ожиданиями уровня зарплаты, либо с готовностью торговаться в направлении снижения.

– Каков средний размер зарплаты работника вашей компании на сегодня?

– Сейчас упал спрос на украинских IT-специалистов, большинство IT-специалистов готовы к обсуждению зарплат в сторону уменьшения. Зарплата очень сильно зависит от специализации, квалификации специалиста и его опыта. Если говорить о SoftServe, средняя зарплата по компании превышает 3000 долларов.

- Есть ли специфические навыки в IT, которые все еще в дефиците и пользуются рыночным спросом на высоком уровне?

- Всегда есть специализации, которых недостаточно в той или иной локации. Как правило, трудно найти высококвалифицированных специалистов с опытом и умением проектировать решения или специалистов в новейших платформах. Но самая массовая потребность специалистов по .NET, Business Analyst, Java и WebUI.

- Какой тренд, по вашему мнению, будет в ближайшем будущем определять развитие IT-индустрии?

– В этом году произошел качественный скачок интеллектуальности компьютерных систем. Мы видим, как полезны для человека стали не отдельные специализированные системы, использующие искусственный интеллект (ИИ), а системы общего искусственного интеллекта типа ChatGPT. Использование генеративного ИИ отразится на всех IT-продуктах и также повлияет на характер работы самих IT-специалистов. Каждый продукт должен включать в себя новые возможности искусственного интеллекта, а IT-специалисты — использовать новые средства в своей работе. Я считаю, что в следующие годы мы будем жить в условиях экспоненциального роста использования искусственного интеллекта во всех сферах.