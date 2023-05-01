Порада від чату GPT: коли потрібно передавати показники лічильників і який спосіб найкраще

Передавати показники лічильників потрібно на початку кожного місяця

Після того, як ви зняли показники лічильників за газ, воду або електроенергію, їх необхідно передати до відповідних структур. Зробити це необхідно в період із 1 по 5 число кожного місяця.

Про це нагадали на платформі 104.ua. Зробити це можна телефоном, в режимі онлайн за допомогою додатків або через месенджери.

Українцям нагадали, що передавати показники лічильників у травні можна, зокрема, і за допомогою фотографій. Так вважає і найпопулярніший чат GPT. На думку штучного інтелекту, фотопокази лічильників мінімізують помилки, які можуть виникати при ручному введенні.

"Цікаво чому? Оскільки фотографія фіксує поточні показання лічильника безпомилково. Нагадаємо, що передати показання потрібно будь-якого дня з 1-го по 5-те число місяця", — додали в 104.ua.

Раніше ми розповідали про те, як правильно передати показники лічильників електроенергії:

на сайті оператора системи розподілу (ОСР) через особистий кабінет;

зателефонувати до кол-центру ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

іншим способом, передбаченим ОСР.

Показники газових лічильників також можна передати кількома способами, а саме:

повідомити їх вашому оператору газорозподільних мереж (ГРМ), тобто в облгаз;

на сайті або у чат-боті облгазу;

зателефонувавши в контакт-центр облгазу.

Щоб передати показники лічильників водопостачання та водовідведення, можна скористатися одним із наведених нижче способів:

в особистому кабінеті;

на сайті;

за допомогою Viber-бота;

за телефоном контакт-центру (044) 202-0202;

за допомогою Telegram-бота у додатку;

у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення під час оплати у банківських установах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що робити, якщо ви передали неправильні показники лічильників. Є два способи виправити цю помилку, які залежать від того, коли ви помітили помилку в показниках.