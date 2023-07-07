Увеличивает производительность на стыке "бизнес и человек": Тимофей Милованов объяснил пользу искусственного интеллекта

Искусственный интеллект уже позволяет человеку выполнять в 10 раз больше задач, чем прежде

Нейросети становятся новым этапом в развитии технологий. Как это было с запуском Интернета 30 лет назад, введением ткацких станков 300 лет назад или изобретением железа 3000 лет назад. Одних отпугивает искусственный интеллект, поскольку люди боятся, что он сможет заменить некоторые профессии. Другие уже активно изучают его возможности и интегрируют их в свою работу, в том числе и в Украине, например, IT-компании.

Среди таких инноваторов – эксочельник Министерства развития экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Недавно, благодаря ChatGPT, он написал себе несколько програм, не имея IT-образования. В настоящее время Милованов является сопредседателем комитета по искусственному интеллекту при Минцифре по вопросам регулирования. "Телеграф" пообщался с экспертом о развитии искусственного интеллекта в Украине и пользе его для наших граждан в современной ситуации.

*О создании комфортного бизнес-климата, повышении привлекательности нашей страны в глазах иностранных инвесторов и сограждан, выехавших в ЕС в поисках лучших условий труда, и других приоритетных направлений восстановления экономики, читайте в первой части интервью с Тимофеем Миловановым.

— В Украине готовится, как выразился министр Федоров, кардинальная реформа образования, одна из самых кардинальных в мире. Как в ней может быть привлечен искусственный интеллект? Может ли он исправить ситуацию с образовательной инфляцией, которая сейчас есть в Украине? Может ли он ускорить подготовку качественных кадров среди детей, а может быть, и среди взрослых?

- Качество кадров определяется и самой подготовкой, и тестированием. Подготовиться, в принципе, можно. Знаете, с тех времен, когда придумали книжный пресс, монахи очень беспокоились, что теперь они останутся без работы. Потому что раньше они переписывали книги. А когда начали книги печатать, появились библиотеки, люди боялись, что они останутся без работы. На самом деле есть библиотеки, интернет есть. Хочешь, сегодня бери и изучай английский язык, после этого учи курс с Harvard, с MIT (Массачусетский технологический институт в Кембридже. — Ред .), что хочешь. Сегодня все есть. И несмотря на это, где-то есть проблемы с образованием, а где-то нет.

Потому что образование — это не только наличие материалов, но и экосистема, где люди друг с другом общаются, и где кто-то им говорит, задает стандарт. То есть экзамены, проекты или командная работа очень важны. Потому что обучение – это социальный навык. Это не только в голову знание себе скачать. Это умение применить эти знания, это умение взаимодействовать в тех ситуациях с другими людьми, где нужно применять эти знания. Это умение применить эти знания командой так, чтобы добиться результата вовремя.

Образование — это гораздо больше, чем прочитать книгу и запомнить какие-то факты или даже понять эти факты глубоко. Потому что можно очень глубоко понимать все и прекрасный пост в Facebook писать, или интервью давать на любую тему, но не сделать крошечный проект по тому направлению, которое ты очень хорошо знаешь. Сегодня требования совсем другие. Человек должен добиваться результата.

Поэтому вопрос, как здесь полезен искусственный интеллект. Искусственный интеллект полезен в трех вещах, по моему мнению. Первая — его можно использовать как "тьютор" (англ. — репетитор). То есть, это еще один механизм, позволяющий те знания, которые есть уже в мире, дать вам. Но его прикольность состоит в том, что он интерактивен.

К примеру, я прочитал себе книгу и хожу — думаю. Или кто себе записывает заметки, или кто идет, у кого есть Reading Club, в читательский клуб, они дискутируют между собой. То есть, нужен другой человек для того, чтобы дискутировать.

Искусственный интеллект может это заменить. Он относительно профессиональный "тьютор". Ему можно задать вопрос: Правильно ли я понял? Где я ошибся? А что мне еще нужно понять? И так далее, и так далее. Это самое первое и самое главное. И, например, я его так использовал, чтобы начать кодировать на Python (язык программирования. — Ред .). Я ничего в жизни не кодировал. До февраля прошлого года за месяц начал писать относительно нормальные программы. Я не специалист, я не программист, я не айтишник, но свои две-три "апки" (приложения. — Ред .), которые мне были нужны, я запустил, они работают, они мне помогают каждый день решать конкретные задачи на работе, подняли мою производительность.

Второй пример использования искусственного интеллекта – это то, что будут инновации. Инновации в плане приложений искусственного интеллекта к бизнес-процессам, которые есть каждый день у людей. На этом стыке "бизнес и человек" искусственный интеллект может помогать увеличить производительность.

И третье направление – это то, что искусственный интеллект очень легко помогает списывать в образовании. И это значит, что современная система экзаменов или тестирования неадекватна. Она и раньше такая была, но все делали вид, что как-то адекватна.

А теперь искусственный интеллект просто показывает всем "in your face", что это все пустое. Эти тесты… Человека нужно тестировать совсем по-другому — может ли он сделать проект. То есть два подхода к переменному образованию. К примеру, представим, я читал курс об инновации, о предпринимательстве. Раньше я просил людей написать о типах лидерства, типах стартапов, каком-то проекте и защитить это слайдами PowerPoint. Сегодня этот ребенок или человек может сделать это через 5 минут с помощью СhatGPT. И все это я не смогу обнаружить.

Кто пытается обнаруживать его, но я не верю в то, что реально можно серьезно "ловить". Это как бороться с появившимся интернетом. Поэтому сегодня вместо того, чтобы просить от человека, чтобы он написал мне слайды, я его попрошу, чтобы он также написал код на 3D-принтере, сделал MVP-проект, напечатал и показал, что он работает, и еще кому-то продал и сайт сделал. То есть я "нагружу" в 10 раз больше, потому что ChatGPT поднял производительность человека в 10 раз, следовательно я дам в 10 раз сложнее задачу и хочу получить конкретный результат, потому что GPT за вас не сделает MVP, и он физически не будет ездить или летать. Но требовать от человека написать код с помощью GPT, чтобы принтеры напечатали это, это можно.

Еще в 1980-х, 1990-х, 2000-х нужно было ручками что-нибудь рисовать. Сегодня есть машины, но ChatGPT позволяет вам, не зная код, попросить его написать код для 3D-принтера, чтобы он напечатал. Также вы можете попросить написать код для того, чтобы вы сделали сайт. И написать код, чтобы в этот сайт ставить "эквайринг". И попробовать то, что вы напечатали, повесите на сайт и попытайтесь договориться с "Новой почтой" интегрироваться, чтобы можно было отправить. И это все вы сегодня можете требовать от человека, берущего проект и введя его, сделать за три месяца. Это реально. Раньше это было невозможно.

Не нужно знать, как написать программу для 3D-принтера, но нужно знать, что можно написать такую программу. И это как интернет, когда произошла революция знаний, когда появились смартфоны.

Потому мы будем видеть расслоение в системе образования. Большинство университетов пойдут по тому, что они будут бороться с ChatGPT и проиграют, а некоторые университеты, такие как мы (это наша стратегия) — наоборот, будут пытаться это интегрировать в образовательный процесс по максимуму. То есть с ChatGPT то, что он может изменить, это увеличит гораздо количество задач и сложностей, которые будут выполнять учащиеся в перспективе.

— Вы как сопредседатель комитета по искусственному интеллекту при Минцифре уже можете сказать, где искусственный интеллект будут интегрировать в ближайшем будущем в Украине?

— Я действительно сопредседатель по вопросу регуляторной политики. То есть, у меня там функция не по вопросам инноваций или применения его в образовании. У искусственного интеллекта, как и у любой новой технологии, есть опасности. Как интернет, например, соцсети. Все надеялись, что это снизит цензуру государств, потому что через соцсети можно обойти цензуру старых медиа и писать, что захочешь. И это было очень хорошо, пока государство не научилось цензурировать это и использовать его как механизм пропаганды.

Сегодня соцсети используются для манипуляций миллионами или миллиардами людей. Очень успешно, как мы видим, например, по нашей ситуации, когда россия убедила весь мир в том, что здесь была какая-то гражданская война.

И это нужно, ну, каждого убеждать лично, что это не так. Так же и искусственным интеллектом. Он может добро принести, а может принести зло. Он может сделать, как мы сегодня говорили, людей гораздо более продуктивными, или он может свои сексизм, эйджизм, расизм и любые другие предубеждения амплифицировать и сделать больше, потому что люди теперь в маркетинге будут автоматически просить искусственный интеллект что-то написать, и он будет писать.

Вот когда у него спрашивают, чей Крым, то получаешь некоторые ответы, не очень приятные, как минимум в начале. Сейчас поправили, а в начале… Спрашивали чей Крым и получали пророссийский ответ.

Это проблема. Поэтому регулятор работает с этим и с другими вопросами. Задача создать регуляторную среду, называемую песочницей, "сендбокс", в которой можно делать все, но она в песочнице, чтобы не повредить. Регулятор для искусственного интеллекта в Украине нужен. Может ли банк использовать ChatGPT, чтобы общаться с клиентом? Может ли психолог для того, чтобы консультацию по суициду давать, использовать искусственный интеллект?

Если искусственный интеллект что-нибудь скажет, и в результате человек совершит самоубийство? То есть куча вопросов, и кто за это несет ответственность? Это можно не предупредить. И этим должно заниматься государство, а комитет при Минцифре должен это дебатировать и помогать экспертно.

— Украина будет ориентироваться на Евросоюз, в частности, в плане готовящегося в Евросоюзе закона относительно регулирования искусственного интеллекта? Или будет у нас какой-нибудь свой путь?

— Я не знаю позиций Минцифры и комитета, но моя позиция такова, что мы должны быть более агрессивными, инновационными. Это вообще моя позиция в жизни. Я всегда так себя веду, или я в Штатах работал, или здесь. Потому что и это для нас некая возможность. Существующие институты в развитых странах очень консервативны, они отрицательно относятся к новым технологиям. Поэтому это дает нам какие-либо возможности. Но нам действительно все равно, несмотря на это, нужно учитывать потенциальные риски, которые могут быть искусственным интеллектом. Но я бы думал, что пока мы не обязаны принимать позицию Евросоюза, но они сами сейчас ее вырабатывают, у нас есть возможность добавить больше инновационности к этому. Я нахожусь в лагере людей, которые верят в то, что бороться с искусственным интеллектом нельзя, это бессмысленно. Надо с ним взаимодействовать.

— Как Вы считаете, нужно ли Украине разработать какую-то свою версию ChatGPT на базе того же ChatGPT? К примеру, создать модуль, условный "ChatGPTенко", который будет больше разбираться непосредственно в Украине, будет удобным для украинцев?

— Я думаю, что сам ChatGPT эволюционирует быстрее, чем мы сможем создать "СhatGPTенко". Они скорее научатся адаптироваться к нашему контексту, чем мы создадим свои. Например, в январе — начале февраля мы создавали модели "вопрос-ответы" ну, например, о KSE. Хотели такой чат-бот сделать именно для KSE. Пока мы это кодировали, они создали браузер, где ты просто даешь ему команду, прочти, пожалуйста, сайт kse.ua и отвечай на такие вопросы.

Уже не нужно никаких кодов писать, он сам это делает. Поэтому здесь больше, как я подчеркиваю, не столько вопроса в кодировании, сколько вопроса, где содержится качественная информация.

— Как ChatGPT или другие нейросети могут участвовать в восстановлении украинской экономики, росте ВВП? Хотя бы какое-то одно направление, наиболее перспективное, за которое, в принципе, украинцы, может, уже должны хвататься, как говорят: "Это надо сделать на вчера".

— Большинство людей не являются дженералистами, они не все знают. Чтобы сделать бизнес-план, запустить компанию и т.п. нужно знать все от стратегического менеджмента до инноваций, до маркетинга, коммуникации, финансов и т.д. Большинство людей, являющихся лидерами бизнеса, не имеют всего этого. К примеру, кто-то может не знать бизнес-процессы, кто-то не умеет финансы делать, у кого-то маркетинг страдает…. ChatGPT может помочь вам, прежде всего, понять ваши черные пятна, то, чего вы не знаете. И второе: достаточно качественно, не суперово, но достаточно качественно, на четверочку по пятибалльной системе, сделать это за вас.

То есть, если вы пишете, например, проект, и говорите: Я хочу, я разбираюсь в этом, это моя идея. Помогите мне по этому сделать проект. Какие нужны элементы из этого проекта в бизнес-плане? Он предоставит стандартную структуру бизнес-плана. Ты скажешь: О по маркетингу я ничего не знаю. Ты ему напишешь: "Задай мне пять вопросов, чтобы ты вместо меня мог написать базовую маркетинговую стратегию". Он задаст пять вопросов, я дам ответы о своем продукте, он что-то напишет. Оно будет не суперово, но неплохо. То есть это пример, как его использовать. Это адаптация использования тьютора в качестве консультанта по тем вопросам, где тебе может не хватать знаний.