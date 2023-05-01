Совет от чата GPT: когда нужно передавать показатели счетчиков и какой способ лучше всего

Передавать показатели счетчиков нужно в начале каждого месяца

После того, как вы сняли показатели счетчиков за газ, воду или электроэнергию, их необходимо передать в соответствующие структуры. Сделать это необходимо в период с 1 по 5 число каждого месяца.

Об этом напомнили на платформе 104.ua. Сделать это можно по телефону, в режиме онлайн при помощи приложений или через мессенджеры.

Украинцам напомнили, что передавать показатели счетчиков в мае можно, в то числе, и при помощи фотографий. Так считает и популярный чат GPT. По мнению искусственного интеллекта, фотопоказания счетчиков минимизируют ошибки, которые могут возникать при ручном вводе.

"Интересно почему? Так как фотография фиксирует текущие показания счетчика безошибочно. Напомним, что передать показания нужно в любой день с 1-го по 5-е число месяца", — добавили в 104.ua.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно передать показатели счетчиков электроэнергии:

на сайте оператора системы распределения (ОСР) через личный кабинет;

позвонить в колл-центр ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

другим способом, предусмотренным ОСР.

Показатели газовых счетчиков также можно передать несколькими способами, а именно:

сообщить их вашему оператору газораспределительных сетей (ГРМ), то есть в облгаз;

на сайте или в чат-боте облгаза;

позвонив в контакт-центр облгаза.

Чтобы передать показатели счетчиков водоснабжения и водоотведения, можно воспользоваться одним из приведенных ниже способов:

в личном кабинете;

на сайте;

с помощью Viber-бота;

по телефону контакт-центра (044) 202−0202;

с помощью Telegram-бота в приложении;

в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247−40−40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что делать, если вы передали неправильные показатели счетчиков. Есть два способа исправить эту ошибку, которые зависят от того, когда именно вы заметили ошибку в показателях.