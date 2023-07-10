Свой путь или ориентир на Евросоюз: как Украина будет внедрять искусственный интеллект

Украина должна быть более агрессивной и инновационной, говорит Тимофей Милованов.

У Украины есть возможность опередить Евросоюз в вопросах внедрения искусственного интеллекта, поскольку наша страна может быть более инновационной. В то же время, европейские институты консервативны и негативно относятся к новым технологиям.

Об этом экс-глава Министерства развития экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал в интервью сайту "Телеграф".

"Моя позиция такова, что мы должны быть более агрессивными, более инновационными. Это вообще моя позиция в жизни. Я всегда так себя веду, в Штатах ли я работал, или здесь. Потому что и это для нас какая-то возможность. Существующие институты в развитых странах очень консервативны, они негативно относятся к новым технологиям. Поэтому это дает нам какие-то возможности", — подчеркнул Тимофей Милованов.

Он отметил, что Украина пока не обязана принимать позицию Евросоюза, поскольку она еще не сформирована до конца.

"Мы имеем возможность добавить больше инновационности к этому. Я нахожусь в лагере людей, которые верят в то, что бороться с искусственным интеллектом нельзя, это бессмысленно. Надо с ним взаимодействовать", — считает экс-глава Министерства развития.

Больше о проблемах внедрения искусственного интеллекта в Украине читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Увеличивает производительность на стыке "бизнес и человек": Тимофей Милованов объяснил пользу искусственного интеллекта".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что стремительное развитие искусственного интеллекта вызывает беспокойство тысяч экспертов, среди которых Илон Маск и один из основателей Apple Стив Возняк.

Тем временем в Украине уже начали появляться вакансии, в требованиях к которым указано владение ChatGPT.