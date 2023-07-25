Семь условий для вступления в ЕС: вице-спикер рассказала, какой вопрос для Украины наиболее проблемный

Переговоры с ЕС ожидаются еще до выполнения всех поставленых Евросоюзом задач

Во время саммита НАТО в Вильнюсе президент обсудил с председателем Евросоюза Шарлем Мишелем возможность переговоров о членстве в ЕС уже в конце этого года. Для этого нашей стране нужно выполнить семь условий.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Мы получили статус кандидата. Но нам задали семь критериев, которые мы должны выполнять. Они касаются, например, изменений в закон о Конституционном суде, антикоррупционной политики, противодействия отмыванию средств, закона о медиа. Мы по ним в принципе приняли все решения", — рассказала вице-спикер.

По словам Елены Кондратюк, самый дискуссионный вопрос, который возникает сейчас, это закон о национальных меньшинствах.

"Венецианская комиссия предоставила ему оценку и рекомендации по доработке. Вывод носит рекомендательный характер, но к мнению Венецианской комиссии, конечно, прислушиваются в Совете Европы и в институтах Евросоюза. Большинство оговорок касаются не сути закона, а важных для нас сейчас отдельных положений закона о языках, языках в медиа и использования языка национальных меньшинств. (Венецианская комиссия считает, что русский язык в Украине — это язык нацменьшинства и его нельзя притеснять. — Ред.) Мы сейчас находимся в состоянии войны и точно не можем умалять роль государственного языка. Сейчас, и в будущем, это просто невозможно. Поэтому ведутся переговоры с европейскими чиновниками, об этом говорила, кстати, и вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина — чтобы мы эти все оговорки отложили. И европейские институты с этим предварительно согласились", — сообщила парламентарий..

Также она отмечает, что по изменениям законодательства, касаемого национальных меньшинств в Украине, будут замечания от Венгрии.

"Будапешт вообще будет иметь замечания и по закону о медиа, и по закону об образовании, и по закону о языке. Но я думаю, что закон о национальных меньшинствах не станет преградой для начала переговоров о полноправном членстве в ЕС. Президент сказал, что такие переговоры могут быть уже осенью. Парламент для этого хорошо подготовился", — сообщила Елена Кондратюк.

Вице-спикер отмечает, что от парламента будут зависеть многие вещи, в частности, адаптация к европейскому законодательству. В Верховной Раде уже создан соответствующий офис, который называется Офис адаптации украинского законодательства к стандартам ЕС.

"Исследовательскую службу Рады мы перевели именно на это. В каждом комитете сейчас есть подкомитет по евроинтеграции. Если комитет готовит большой закон, то теперь следят, отвечает ли он евроинтеграционной политике. Есть еще профильный комитет по евроинтеграции, оценивающий законы на соответствие. В процессе подготовки и адаптации нам нужно много работать с правительством. Именно правительство должно определять приоритетность порядка внесения евроинтеграционных законов. Это его главная задача. Мы в руководстве парламента имеем постоянные встречи с профильным вице-премьером Стефанишиной. Эта работа должна открыть путь к переговорам" — рассказала парламентарий.

Между тем, Елена Кондратюк считает, что Украина может начать переговоры о вступлении до выполнения всех поставленных условий.

"Потому что это процесс. Как проходил закон о медиа, например? Мы приняли в первом чтении, отправили на оценку. Они ее дали, дали замечания. Мы это должны учесть ко второму чтению. Сказали, что поправьте еще закон о рекламе. Сделали новый закон о рекламе, поставили теперь две "птички", что мы это сделали. Теперь ожидаем еще мониторинг действий этих законов. Поэтому открыть переговоры – это одно. А дальше это еще большая работа. Те замечания, которые они дали в перечне, это минимум", — рассказала вице-спикер.

Больше о том, когда и при каких условиях Украина станет полноправным членом Евросоюза, что "не так" с законом о медицинском каннабисе и накажут ли путина за похищение украинских детей, читайте в интервью на сайте "Телеграф": "Полноправными членами ЕС мы станем минимум через 5 лет, — вице-спикер Елена Кондратюк (вторая часть большого интервью)".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что несколько недель назад Венецианская комиссия рекомендовала украинским властям поставить закон об олигархах на паузу. При этом этот закон – одно из требований вступления в Евросоюз. Однако на Банковой считают, что бороться с излишним влиянием олигархов помогает и другое законодательство.