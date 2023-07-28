"Випереджають європейців на світлові роки": президент ЄІБ назвав сфери лідерства українців

Політик висловив упевненість, що перешкоди для у підготовці до членства в ЄС є подоланними

Україна економічно конкурентоспроможна, а у цифровізації та сільському господарстві українці — взагалі випереджають країни ЄС.

Про це глава Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хойєр розповів виданню Welt.

Президент ЄІБ вважає, що наша держава легко йде в ногу з європейськими країнами.

"У сфері цифровізації українці на світлові роки випереджають більшість країн Центральної Європи, включаючи Німеччину. Також варто згадати сільське господарство, яке відіграє важливу роль у світовій пропозиції зерна. І у них є промисловість, яка вже була авангардом розвитку в Радянському Союзі — наприклад, у військових технологіях", — цитує Хойєра видання.

Але, за його словами, водночас є і значні проблеми. Як приклад, президент ЄІБ навів корупцію в Україні.

"Ось чому ви повинні бути пильними", — зазначив він.

Як зауважив Вернер Хойєр, в ЕС необхідно подолати ідею, що "країна з десятками мільйонів жебраків приходить до нас". Він висловив упевненість, що перешкоди для українців у підготовці до членства в ЄС є "подоланними".

Нагадаємо, в Україні вибухнули запеклі суперечки щодо заяв про те, що боротьба проти корупції застосовується з метою компрометації впливових бізнес-людей, які підтримують державні реформи.