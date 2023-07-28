"Опережают европейцев на световые годы": президент ЕИБ назвал сферы лидерства украинцев

Политик выразил уверенность, что препятствия для подготовки к членству в ЕС являются преодоленными.

Украина экономически конкурентоспособна, а в цифровизации и сельском хозяйстве украинцы вообще опережают страны ЕС.

Об этом глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер рассказал изданию Welt.

Президент ЕИБ считает, что наше государство легко идет в ногу с европейскими странами.

"В сфере цифровизации украинцы на световые годы опережают большинство стран Центральной Европы, включая Германию. Также стоит упомянуть сельское хозяйство, которое играет важную роль в мировом предложении зерна. И у них есть промышленность, которая уже была авангардом развития в Советском Союзе — например, в военных технологиях", — цитирует Хойера издание.

Но, по его словам, есть и значительные проблемы. В качестве примера президент ЕИБ привел коррупцию в Украине.

"Вот почему вы должны быть бдительными", — отметил он.

Как отметил Вернер Хойер, в ЕС необходимо преодолеть идею, что "страна с десятками миллионов нищих приходит к нам". Он выразил уверенность, что препятствия для украинцев в подготовке к членству в ЕС "преодолимы".

Напомним, в Украине разразились ожесточенные споры по поводу заявлений о том, что борьба против коррупции применяется с целью компрометации влиятельных бизнес-людей, поддерживающих государственные реформы.