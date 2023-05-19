"Выиграть войну, проиграть мир": что пишут на Западе о борьбе с коррупцией и преследовании эффективных менеджеров в Украине

Некоторые судебные разбирательства высветили серьезные проблемы в работе украинских антикоррупционных органов

В Украине разразились жаркие споры касательно заявлений о том, что борьба против коррупции применяется с целью компрометации влиятельных бизнес-людей, поддерживающих государственные реформы, сообщает The Guardian.

По мнению авторов статьи, последние громкие коррупционные расследования в отношении деятельности экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, экс-гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне, бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского могут вызывать более широкие сомнения касательно внутренней политической ситуации Украины, а также ее способности эффективно использовать миллиарды европейских средств для восстановления после завершения военных действий.

Эта обеспокоенность была выражена Государственному департаменту США и Министерству иностранных дел Великобритании, и частично разделяется украинскими антикоррупционными кампаниями.

При этом в статье отмечается, что вопрос коррупции в Украине является дипломатически деликатным, так как ситуацией может воспользоваться пропаганда РФ в собственных интересах. В частности, это может касаться таких российских нарративов, как гиперболизация коррупции в Украине или продвижение тезисов о том, что антикоррупционные институты, в создании которых большую роль сыграли западные союзники и украинское гражданское общество, "сошли с рельсов".

"Коррупция давно является "ахиллесовой пятой" Украины, при этом страна добилась незначительного прогресса, медленно поднимаясь по индексу восприятия коррупции Transparency International со 142-го места в мире в 2014 году до 122-го в 2021 году. Несмотря на это, критики утверждают, что некоторые расследования не были направлены на действительно коррумпированных людей, а вместо этого сосредоточились на бизнесменах, которые пришли в правительство, чтобы помочь возродить экономику Украины после революции 2014 года. На кону стоит вопрос о том, какой экономикой станет Украина после войны — и рискнут ли талантливые люди снова работать на государство", — подчеркивают авторы статьи.

The Guardian приводит мнение представителя Transparency International Ukraine Екатерины Рыженко, которая призвала, в частности, пересмотреть работу Антикоррупционного бюро Украины.

"Это хороший знак, что, несмотря на войну, антикоррупционная экосистема не боится преследовать "громкие имена" и добиваться прозрачного рассмотрения этих дел независимыми судьями. Однако, эти дела высветили серьезные проблемы в работе украинских антикоррупционных органов", — цитирует Рыженко The Guardian.

Также со ссылкой на неназванного украинского экс-чиновника, который "участвовал в кампании по созданию антикоррупционных органов в Украине", авторы статьи пишут, что сотрудники этих органов, похоже, преследуют людей за нарушения корпоративного управления, а не за явную коррупцию.

В статье также рассмотрены различные факторы, которые, по мнению авторов, могут вызывать неоднозначную ситуацию в антикоррупционном сегменте. В частности, отмечается, что некоторые критики обвиняют Украину в чрезмерном рвении, вызванном стремлением продемонстрировать ЕС положительный результат перед вероятными переговорами о вступлении союз в следующем году. Другие обвиняют украинские антикоррупционные органы в неумелости или карательном менталитете, который "все еще сформирован советским недоверием к прибыли".

В статье приводится мнение Андрея Коболева, который утверждает, что "есть попытка некоторых дискредитировать украинских реформаторов — и, соответственно, сами антикоррупционные органы".

В статье также рассматриваются детали судебного разбирательства по делу Коболева, которому по словам авторов, "грозит 12 лет лишения свободы, если его признают виновным в том, что он якобы ввел в заблуждение членов правления "Нафтогаза", заставив их выплатить ему огромный бонус в 2018 году".

При этом приводятся как позиция прокуратуры, которая утверждает, что выплата нарушила постановление, ограничивающее размер бонусов руководителей государственных предприятий, и обвиняет Коболева в том, что он ввел в заблуждение правление "Нафтогаза", так и самого Коболева, который отрицает какие-либо правонарушения, заявляя, что он предупредил правление о постановлении, но независимый юридический советник сказал, что правление имеет исключительное право принимать решения о бонусах.

В статье приводится контраргумент Коболева о том, что "размер его бонуса определял не он, а наблюдательный совет. Это противоречит всем правилам корпоративного управления, когда глава компании сам определяет размер своего вознаграждения", а также мнение Клэр Споттисвуд, бывшего британского газового регулятора и бывшего председателя наблюдательного совета "Нафтогаза", которая заявила, что совет единогласно одобрил премию после получения юридической консультации. В заявлении, которое она подписала вместе с двумя другими бывшими членами наблюдательного совета, Споттисвуд сказала, что "это был смелый поступок руководства со стороны Коболева — взять на себя поразительно успешное дело", которое многие считали невыигрышным. Она также утверждает, что "никогда не давала интервью НАБУ".

Марк Савчук, глава гражданского органа, контролирующего работу агентства по борьбе с коррупцией, также раскритиковал НАБУ, заявив газете Kyiv Post: "Украинская компания получила $4,6 млрд, поэтому никакого ущерба не было нанесено. Эти дополнительные средства затем были инвестированы в инфраструктуру "Нафтогаза" или выплачены государству в виде дивидендов. Говорить о том, что человек, который этого добился, сделал это коррупционным путем, странно. На мой взгляд, правоохранительные органы совершают ошибку".

Хотя, как признают авторы статьи, премия Коболева "может быть сомнительной с моральной точки зрения", они также апеллируют к тому, что "за время работы в "Нафтогазе" он превратил компанию из неудачливой в ту, которая обеспечивала 15% всех государственных доходов Украины", и что "после начала войны он использовал свои знания о российской газовой промышленности, чтобы добиваться ужесточения санкций против Москвы, что признается в письме, написанном в его защиту Джоном Хербстом, бывшим послом США в Украине".

Кроме того, по утверждению The Guardian, Коболев — "не единственный бизнесмен, оказавшийся втянутым в этот конфликт". Вторым судебным кейсом, приведенным в статье, является дело Евгения Дыхне, которого, по мнению авторов, "суд приговорил к пяти годам лишения свободы за сдачу помещений в аэропорту "Борисполь" в аренду частным предприятиям, таким как магазины и кафе, без использования государственного конкурсного отбора, который занял бы два года".

В статье отмечается, что сам Евгений Дыхне при этом "не получил никакой личной выгоды, но суд постановил, что только государство имеет право сдавать имущество в аренду, и подсчитал, что действия Дыхне привели к убыткам для государства в размере 15,7 млн гривен". Сам Дыхне называет свой приговор "достойным Кафки".

Третьим громким процессом, упомянутым в статье, стало дело бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, которого, по словам авторов "обвиняют в том, что он лишил государство $30 млн, решив в 2015 году, что только половина портовых сборов в морском порту "Южный" на Черном море должна поступать в управление морских портов Украины".

При этом в статье приводятся утверждения самого Пивоварского о том, что вторая половина должна доставаться частным компаниям при условии, что они будут реинвестировать полученные средства в техническое обслуживание, а также о том, что его цель — сделать порт более эффективным.

The Guardian также отмечает, что в то время Пивоварский отвечал за дерегулирование украинской экономики, и, по его словам, он уведомил министерство юстиции о реформах. Его не обвиняют в получении частной выгоды, но НАБУ настаивает на том, что только государственное предприятие имеет право взимать портовые сборы.

Также газета цитирует недавний пост Пивоварского в Facebook: "Только сейчас я понял, какой ценой досталось мое искреннее желание изменить страну к лучшему. Я прошу прощения у своей жены и детей за то, что им пришлось пережить вместе со мной".

В заключение The Guardian отмечает, что НАБУ "не ответила на просьбу о комментарии для этой статьи".

При этом отмечается, что "критики (антикоррупционных органов. – Ред.) признают, что некоторые бизнесмены проходят тонкую грань между проявлением инициативы и злоупотреблением служебным положением. Но они предупреждают, что украинские прокуроры искажают суть финансовых преступлений".

"Если кто-то не разберется во всем этом, Украина может обнаружить, что она славно выиграла войну, а потом обнаружит, что проиграла мир", — заявляют авторы статьи.

18 мая ВАКС начал рассмотрение апелляционной жалобы экс-гендиректора "Борисполя" Дыхне на приговор суда о пяти годах лишения свободы.