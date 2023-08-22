На кордоні України та Польщі з’являться спільні пропускні пункти: для чого і як це працюватиме

Уряд ставить три завдання

Україна в рамках подальшого зближення з ЄС має намір прискорити темпи проходження перевірок на західному кордоні і має намір запровадити для цього спільні пункти пропуску з країнами-партнерами.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після засідання Кабінету міністрів у вівторок, 22 серпня. За його словами, уряд поставив три ключові завдання для облаштування прикордонної інфраструктури.

Першою з них є запуск єдиного прикордонного контролю з країнами Європейського союзу, а пілотний проєкт буде запущено на кордоні з Польщею. У цих спільних пунктах пропуску працюватимуть як українські, так і польські прикордонники.

"Цим досягаємо більшої інтеграції до європейського простору, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію", — розповів Шмигаль.

При цьому глава уряду додав, що проєкт аналогічної угоди також був направлений на розгляд румунській стороні.

Ще одним завданням буде покращення прикордонної інфраструктури, що включає облаштування 9 пропускних пунктів та модернізація ще 13. Третім завданням уряду буде переведення прикордонників на нове програмне забезпечення, щоб покращити сумісність із європейськими стандартами.

Нагадаємо, раніше заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк розповіла "Телеграфу" які вимоги має виконати Україна перед вступом до ЄС і який із пунктів є найпроблемнішим.