Дуда не приїхав до України на День Незалежності: в ОП відповіли на запитання про "похолодання"

У цій ситуації "немає жодної інтриги"

На День Незалежності України до Києва приїхали представники багатьох дружніх країн, але не президент Польщі Анджей Дуда. Але це навряд чи пов’язане із "похолоданням" відносин між нашими країнами на тлі суперечок про транзит українського зерна.

За інформацією заступника голови Офісу президента України Ігоря Жовкви, яку він озвучив журналістам "Укрінформу", польська сторона пояснила ситуацію, що склалася "завантаженістю графіка" свого президента. При цьому, зазначає він, Дуда був на зв’язку – виступив онлайн на саміті Кримської платформи, де, як завжди, підтримував Україну та необхідність деокупації Криму.

"24 серпня відбулася телефонна розмова, ініційована паном Дудою – він подзвонив Президенту України привітати з Днем Незалежності. Говорили про майбутні контакти, про ті питання, які є в нас на порядку денному", — додає заступник голови ОП.

Жовква стверджує, що в цій ситуації "немає жодної інтриги", а президент Зеленський має прекрасні стосунки з президентом Дудою, "похолодання між нами немає".

"Ми завжди відверто говоримо, і Польща знає нашу позицію. Польща знає нашу позицію про неприпустимість порушення європейського права, принципів спільного ринку ЄС, Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, у тому числі всеохопної зони вільної торгівлі. Не може легально одна країна-член ЄС встановити одноосібно двосторонні обмеження на експорт з України будь-яких видів товарів. Крапка. Якщо вона це робить, вона порушує принцип існування Європейського Союзу. І за це має бути реакція Європейської Комісії", — зазначає заступник Єрмака, додаючи, що "Україна має право юридичного реагування – звернення в арбітраж, зокрема, що ми обов’язково зробимо, якщо порушення принципів спільного ринку триватиме".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр закордонних справ Польщі Павло Яблонський оцінив відносини Польщі та України як "не найкращі". Розбіжності між двома країнами сталися внаслідок деяких висловлювань.