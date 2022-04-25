Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" подытожил встречу Зеленского с представителями США Остином и Блинкеном.

В пасхальное воскресенье, 24 апреля, президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном и руководителем Пентагона Ллойдом Остином.

По сути, главной новостью стало обещание госсекретаря США выделить Украине дополнительную помощь в размере 700 миллионов долларов. Правда, потом оказалось, непосредственно Украине выделят вооружения лишь на 300 млн. Остальные деньги пойдут на поддержку стран центрально-восточной Европы, которые тоже участвуют в поддержке Украины.

Понятно, что эти 300 миллионов фундаментально не меняют ситуацию на фронте. Чтобы переломить ход войны, нужны гораздо большие поставки вооружений – и на гораздо большие суммы.

Конечно, что-то могло остаться за кадром. Тем более, что сама встреча происходила без прессы, за закрытыми дверями. Не было никаких пресс-конференций после. И мы многого можем не знать относительно того, что обсуждали.

Из публичных результатов, которые были озвучены – те самые дополнительные 300 млн долларов, которые Украина получит в виде вооружений и боеприпасов. Которые сами американцы и закупят.

Еще один результат встречи (я всё-таки связываю эти события), что сразу после прибытия к нам Блинкена и Остина в Белом доме заявили, что американское посольство в течение недели должно вернуться в Киев. И что президент США Джо Байден намерен назначить посла США в Украине. Как уже известно, речь о Бриджит Бринк, которая на данный момент является послом США в Словакии.

Думаю, этот вопрос поднимался на встрече. США нужен посол в Украине – для того, чтобы держать на нормальном дипломатическом уровне коммуникацию с Киевом.

Так что основными публичными результатами визита в Украину госсекретаря и министра обороны США можно считать заявления о выделении денег на вооружение и анонс касательно назначения посла и возвращения в Киев американского посольства.

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