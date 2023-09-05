В Украину едет Блинкен: что известно о визите госсекретаря США

Детали визита пока не раскрываются

Госсекретарь США Энтони Блинкен собирается посетить Киев. Визит пройдет на фоне кадровых перестановок в Украине, хотя и вероятно не связан с ними, и продолжающегося контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах. По их информации визит должен состоятся уже 6 сентября.

Стоит отметить, что в последний раз Блинкен посещал Украину год назад. Тогда чиновник съездил в Ирпень и встретился в госпитале с детьми, пострадавшими от российской агрессии. А до этого он еще приезжал в апреле 2022 года. Тогда он был вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином. Во время тайного визита американские чиновники объявляли о выделении военной помощи. Не исключено, что в этом году история повторится. Хотя подробности визита станут известны, скорее всего, уже после прибытия госсекретаря в Киев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в феврале 2023 года в Украину приезжал и президент США Джо Байден. Все подробности того исторического визита вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.