Рада уволила Резникова: депутаты аплодировали ему стоя (видео)
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Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности Министра обороны Украины. Свои голоса за это решение отдали 327 народных депутатов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, голосование за кандидатуру Рустема Умерова на пост главы Минобороны состоится 6 сентября.
Как депутаты голосовали по фракциям:
- СН – 210
- ЕС – 24
- Батьківщина – 11
- Платформа За життя та мир — 20
- За майбутнє — 11
- Голос — 10
- Довіра — 15
- Відновлення України — 12
- Внефракционные – 14
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