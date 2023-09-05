Рада уволила Резникова: депутаты аплодировали ему стоя (видео)

Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности Министра обороны Украины. Свои голоса за это решение отдали 327 народных депутатов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, голосование за кандидатуру Рустема Умерова на пост главы Минобороны состоится 6 сентября.

Как депутаты голосовали по фракциям:

СН – 210

ЕС – 24

Батьківщина – 11

Платформа За життя та мир — 20

За майбутнє — 11

Голос — 10

Довіра — 15

Відновлення України — 12

Внефракционные – 14

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