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Рада уволила Резникова: депутаты аплодировали ему стоя (видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Рада уволила Резникова: депутаты аплодировали ему стоя (видео) Новость обновлена 05 сентября 2023, 14:15

Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности Министра обороны Украины. Свои голоса за это решение отдали 327 народных депутатов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, голосование за кандидатуру Рустема Умерова на пост главы Минобороны состоится 6 сентября.

Как депутаты голосовали по фракциям:

  • СН – 210
  • ЕС – 24
  • Батьківщина – 11
  • Платформа За життя та мир — 20
  • За майбутнє — 11
  • Голос — 10
  • Довіра — 15
  • Відновлення України — 12
  • Внефракционные – 14

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