"Назначение крымского татарина - мощный месседж": сеть обсуждает возможного преемника Резникова

Мнения украинцев насчет новой кандидатуры неоднозначны

Скорую отставку министра обороны Алексея Резникова и замену его на главу Фонда госимущества Рустема Умерова уже активно начали обсуждать в сети. Некоторые порадовались грядущим изменениям и выступили "за" новую кандидатуру, а некоторые считают, что это не тот человек, который должен занять кресло Резникова в Министерстве.

"Телеграф" собрал мнения сети насчет замены Алексея Резникова и отношение украинцев к новому возможному министру обороны. Но для начала следует понять, кто такой Рустем Умеров, что известно о его жизни, где он работал и прочие интересные детали.

О Рустеме Умерове

Он родился 19 апреля 1982 года в Булунгур, Самаркандская область (Узбекистан) в семье выходцев из г. Алушты. Этнический крымский татарин и мусульманин-суннит.

Отец Умерова — Энвер, инженер-технолог. Мать — Мерьем Умерова, инженер-химик. Старший брат Аслан Омер Кырымлы. По информации из открытых источников, в 1944 году семья Умеровых была депортирована из Крыма в Центральную Азию. Только в конце 1980-х годов они смогли вернуться обратно.

Рустем Умеров окончил Крымскую гимназию-интернат для одарённых детей. Высшее образование получил по специальности финансы получил в Национальной Академии Управления.

Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

В разные годы он был управляющим директорам в следующих компаниях: ICG Investments, iCapital и ASTEM.

В 2007 году был среди основателей общественной организации "Землячество крымских татар". В том же году стал соучредителем международной организации "Bizim Qırım".

Являлся делегатом Курултая крымскотатарского народа 5-го (2007) и 6-го (2012 г) созывов. С 2007 года Умеров — советник Мустафы Джемилева.

В 2012 стал соучредителем и членом правления Крымской Международной Бизнес Ассоциации.

В 2019 году стал народным депутатом от партии "Голос" на парламентских выборах.

В 2022 году Умерова назначили на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Реакция социальных сетей на кандидатуру Умерова

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин высказал свое мнение насчет возможного назначения Рустема Умерова. Он подчеркнул, что это станет лучшим решением президента.

"Лучше всего о действиях человека на будущей должности говорят его результаты в должности предыдущей", — сказал Шабунин.

Исполнительный директор общественной организации Центр противодействия коррупции Дарья Каленюк на своей странице в Facebook также поддержала кандидатуру Умерова на пост министра обороны Украины.

"Сам факт назначения крымского татарина Министром обороны Украины – это мощный месседж миру, как Украина планирует завершить войну", — считает она.

Основатель самой большой платформы онлайн-образования в Украине Prometheus Иван Примаченко посчитал идею с назначением Умерова на пост министра обороны хорошей.

"Назначение супер компетентного крымского татарина министром обороны это сигнал. Крым – это Украина. И каких-либо переговоров по этому поводу быть не может", — отметил он.

Директор Центра "Новая Европа", основательница и директор Института мировой политики (2009-2017) Алена Гетьманчук на ряду с другими считает, что Рустем Умеров заслуживает эту должность.

"Эффективный переговорщик, с великолепным английским, пониманием военных потребностей через непосредственное вовлечение в поиски и поставки нужных вооружений. То, что один из лидеров крымских татар – тоже, безусловно, важный сигнал мира", — отметила она.

Александр Акименко, преподаватель LvBS, соучредитель и руководитель компаний Yes&Design, "Платформедиа", на своей странице в Facebook отметил, что лично знаком с Рустемом Умеровым и также поддерживает его возможную кандидатуру.

"Я горжусь знакомством и буду безумно рад, если он возглавит минобороны и осуществит свою и нашу мечту вернуть свой дом", — подчеркнул Акименко.

Журналист Татьяна Даниленко на своей странице в Facebook высказалась насчет возможного назначения Умерова:

"Потенциальный глава МО задействован во многих переговорных процессах, имеет серьезное влияние и возможности в Турции, да и в принципе серьезный игрок. Всесильным генералом в министерстве он вряд ли будет", — написала она.

В то же время украинский журналист Юрий Бутусов считает, что заняв должность главы Минобороны Рустем Умеров некоторое время будет тратить на обучение, а не принятие решений.

"Никаких программ действий, никакого понимания, что делать, ничего этого у нового кандидата в министры, конечно, не будет", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей сразу четырех глав районных администраций Киева.