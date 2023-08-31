"Призначення кримського татарина — потужний меседж": мережа обговорює можливого наступника Резнікова

Думки українців щодо нової кандидатури неоднозначні

Швидку відставку міністра оборони Олексія Резнікова та заміну його на голову Фонду держмайна Рустема Умєрова вже активно почали обговорювати у мережі. Деякі пораділи майбутнім змінам і виступили "за" нову кандидатуру, а деякі вважають, що це не та людина, яка має зайняти крісло Резнікова в Міністерстві.

"Телеграф" зібрав думки мережі щодо заміни Олексія Резнікова та ставлення українців до нового можливого міністра оборони. Але для початку слід зрозуміти, хто такий Рустем Умєров, що відомо про його життя, де він працював та інші цікаві деталі.

Про Рустема Умєрова

Він народився 19 квітня 1982 року в Булунгур, Самаркандська область (Узбекистан) у сім’ї вихідців із м. Алушти. Етнічний кримський татарин та мусульманин-сунніт.

Батько Умєрова — Енвер, інженер-технолог. Мати — Мерьєм Умєрова, інженер-хімік. Старший брат Аслан Омер Киримли. За інформацією з відкритих джерел, 1944 року сім’ю Умерових було депортовано з Криму до Центральної Азії. Тільки наприкінці 1980-х вони змогли повернутися назад.

Рустем Умєров закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих. Вищу освіту здобув за спеціальністю фінанси здобув у Національній Академії Управління.

Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

У різні роки він був керуючим директорам у таких компаніях: ICG Investments, iCapital та ASTEM.

2007 року був серед засновників громадської організації "Земляцтво кримських татар". У тому ж році став співзасновником міжнародної організації Bizim Qırım.

Був делегатом Курултаю кримськотатарського народу 5-го (2007 р.) та 6-го (2012 р.) скликань. З 2007 року Умеров – радник Мустафи Джемілєва.

У 2012 році став співзасновником та членом правління Кримської Міжнародної Бізнес Асоціації.

2019 року став народним депутатом від партії "Голос" на парламентських виборах.

2022 року Умерова призначили на посаду голови Фонду державного майна України.

Реакція соціальних мереж на кандидатуру Умєрова

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін висловив свою думку щодо можливого призначення Рустема Умєрова. Він наголосив, що це стане найкращим рішенням президента.

"Найкраще про дії людини на майбутній посаді говорять її результати на попередній посаді", — сказав Шабунін.

Виконавчий директор громадської організації Центр протидії корупції Дар’я Каленюк на своїй сторінці у Facebook також підтримала кандидатуру Умєрова на пост Міністра оборони України.

"Сам факт призначення кримського татарина Міністром оборони України – це потужний меседж світу, як Україна планує завершити війну", — вважає вона.

Засновник найбільшої платформи онлайн-освіти в Україні Prometheus Іван Примаченко вважав ідею призначення Умєрова на посаду міністра оборони гарною.

"Призначення супер компетентного кримського татарина міністром оборони це сигнал. Крим – це Україна. І будь-яких переговорів із цього приводу бути не може", — зазначив він.

Директор Центру "Нова Європа", засновниця та директор Інституту світової політики (2009-2017) Олена Гетьманчук поряд з іншими вважає, що Рустем Умєров заслуговує на цю посаду.

"Ефективний переговорник, з чудовою англійською, розумінням військових потреб через безпосереднє залучення до пошуків та постачання потрібних озброєнь. Те, що один із лідерів кримських татар – теж, безумовно, важливий сигнал світу", — зазначила вона.

Олександр Акименко, викладач LvBS, співзасновник та керівник компаній Yes&Design, "Платформедіа", на своїй сторінці у Facebook зазначив, що особисто знайомий з Рустемом Умєровим і також підтримує його можливу кандидатуру.

"Я пишаюся знайомством і буду дуже радий, якщо він очолить міноборони й здійснить свою і нашу мрію повернути свій будинок", - підкреслив Акименко.

Журналіст Тетяна Даниленко на своїй сторінці у Facebook висловилася щодо можливого призначення Умєрова:

"Потенційний глава МО задіяний у багатьох переговорних процесах, має серйозний вплив та можливості в Туреччині, та й у принципі серйозний гравець. Всесильним генералом у міністерстві він навряд чи буде", — написала вона.

Водночас український журналіст Юрій Бутусов вважає, що обійнявши посаду голови Міноборони Рустем Умєров, деякий час витрачатиме на навчання, а не прийняття рішень.

"Жодних програм дій, ніякого розуміння, що робити, нічого цього у нового кандидата в міністри, звичайно, не буде", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський звільнив з посад одразу чотирьох голів районних адміністрацій Києва.