Резнікову готують відставку: нардеп заявив, що наступник вже відомий

Президент України вже визначив нову кандидатуру на посаду голови Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков залишить свою посаду та стане послом у Великій Британії. Його місце в Міністерстві займе голова Фонду держмайна Рустем Умєров, а хто прийде замість нього — поки невідомо.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. За його словами, такі перестановки відбудуться вже у перший тиждень вересня.

"На місце Міністра оборони буде подано нашого ексколегу по фракції, а зараз голову Фонду держмайна Рустема Умєрова. Як раз буквально нещодавно у нього рік на посаді був. І прошу відмітити, рік без жодного скандалу і з рекордним результатом ФДМУ. Хто замість Рустема на Фонд поки не вирішено. Враховуючи, скільки активів туди передали та повноважень, то сподіваюсь, це не буде знов "вічний в.о.", — написав нардеп.

Водночас український журналіст та волонтер Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook опублікував пост, у якому підтвердив, що президент Володимир Зеленський, за даними джерел, визначив нову кандидатуру на посаду міністра оборони – Рустема Умєрова.

"Умєров далека від війни людина. Але його так само як і його попередники Таран та Резніков просуває голова офісу президента Андрій Єрмак, фактичний "куратор" Міноборони", — заявляє він.

Бутусов підкреслив, що у нової кандидатури немає жодних програм дій та розуміння, як працює вся ця система. Таким чином, якийсь час він витрачатиме на навчання, а не прийняття рішень.

"Але ціна такого "навчання" - кров десятків тисяч людей, які будуть ще на невизначений час позбавлені давно незрілих необхідних рішень. Фронт потребує системних рішень та постійних змін, які можуть здійснити не військові, а тільки політики, від яких залежать законодавчі зміни та ресурсне забезпечення, мобілізація людей та економіки. Міноборони - це ключовий елемент організації війни, а слабка організація це наша основна проблема", — пише журналіст.

Варто додати, що у ЗМІ як ймовірні кандидати на посаду міністра оборони України розглядали віцепрем'єра, міністра інфраструктури та розвитку територій Олександра Кубракова, а також міністра з розвитку стратегічних галузей Олександра Камишина.

Як повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, Камишин користується повагою з боку вищого керівництва, проте він ще недостатньо "заматерів", щоб обійняти таку посаду. Щодо Кубракова, то він нібито і сам не проти був перейти до Міноборони, проте у випадку з ним так нічого і не було вирішено.

Журналісти поцікавилися у співрозмовника, чи можна викреслювати зі списку ймовірних кандидатур Камишина та Кубракова, на що той відповів таке:

"Викреслювати поки що нікого не можна, у нас може статися будь-що".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що розмови про відставку Олексія Резнікова тягнуться ще із зими 2023 року, після великого скандалу в Міноборони із закупівлею продуктів для українських військових за завищеною ціною.