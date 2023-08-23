Зеленський прокоментував можливість відставки Резнікова

Глава держави дав чітку відповідь на популярне питання про Резнікова

Президент Володимир Зеленський прокоментував питання про ймовірність відставки міністра оборони Олексія Резнікова, чутки про яку вже кілька місяців поширюються у медіа та політичних колах, та призначення його на посаду посла України у Великій Британії.

За його словами, коментувати кадрові рішення він буде лише після підписання відповідних указів. Про це український лідер сказав на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Фінляндської Республіки Петтері Орпо у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Я коментуватиму будь-які кадрові рішення в нашій державі після того, як мною будуть підписані відповідні укази", — відповів на запитання про міністра Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що чутки про ймовірне звільнення Резнікова пішли після великого корупційного скандалу в Міністерстві оборони, пов’язаного із закупівлями продуктів за космічними цінами. Тоді ж з’являлися припущення, що місце Резнікова може зайняти начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

На початку серпня "Телеграфу" зі своїх джерел стало відомо, що Резнікова хочуть відправити послом до Британії. Його кандидатуру позитивно сприймають і в Офісі президента, і у Великій Британії.

Нагадаємо, раніше джерела "Телеграфа" в українській владі розповіли, чому призначення Кирила Буданова на місце Олексія Резнікова малоймовірне.