Зеленский прокомментировал возможность отставки Резникова

Глава государства дал четкий ответ на популярный вопрос о Резникове

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о вероятности отставки министра обороны Алексея Резникова, слухи о которой уже несколько месяцев распространяются в медиа и политических кругах, и назначения его на должность посла Украины в Великобритании.

По его словам, комментировать кадровые решения он будет только после подписания соответствующих указов. Об этом украинский лидер сказал на совместном брифинге с премьер-министром Финляндской Республики Петтери Орпо в Киеве, сообщает Укринформ.

"Я буду комментировать какие-либо кадровые решения в нашем государстве после того, как мною будут подписаны соответствующие указы", — ответил на вопрос о министре Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что слухи о возможном увольнении Резникова пошли после крупного коррупционного скандала в Министертстве обороны, связанного с закупками продуктов по космическим ценам. Тогда же появлялись предположения, что место Резникова может занять начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

В начале августа "Телеграфу" из собственных источников стало известно, что Резникова хотят отправить послом в Британию. Его кандидатуру положительно воспринимают и в Офисе президента и в Великобритании.

Напомним, ранее источники "Телеграфа" в украинских властях рассказали, почему назначение Кирилла Буданова на место Алексея Резникова маловероятно.