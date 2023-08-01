Буданов хочет стать министром, но шансов мало: что стало известно "Телеграфу"

В то же время действующий глава Минобороны может стать послом в Британии

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов хотел бы занять должность министра обороны Украины.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на источники в украинских властях.

Наши собеседники отметили, что такое назначение маловероятно.

"На должность министра снова хотел Буданов, но его кандидатура спорна, поэтому, несмотря на его желание, шансы на его назначение близки к нулю", — сообщил источник.

Также собеседник рассказал, что действующий министр обороны Украины Алексей Резников может получить должность посла в Великобритании, которую недавно покинул Вадим Пристайко.

"Еще нужно дождаться одобрительного агремана, но в общем, его кандидатура на эту должность одобрительно воспринимается и в ОП, и в Британии. Сам он давно уже хотел уехать послом куда-то — например, в Штаты, теперь вариант с Британией",- отмечает источник.

В случае, если назначение Резникова получит одобрение в Британии, то, скорее всего, главой Минобороны станет генерал-лейтенант Александр Павлюк, который является заместителем главы ведомства.

Более детально читайте в материале "Телеграфа": Украину ждет волна кадровых перестановок: куда могут отправить Резникова и кто займет место Ткаченко

Ранее "Телеграф" писал о подробностях увольнения посла Украины в Британии Пристайко.