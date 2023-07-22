Увольнение Пристайко. Как британская пресса отреагировала на указ Зеленского

SkyNews называет Пристайка эффективным, а The Guardian считает, что это символизирует изменения во взаимоотношениях.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко был уволен молниеносно и неожиданно для многих украинцев. Для самого посла это тоже стало сюрпризом, говорят, он узнал новость в машине, когда ехал на открытие дороги имени Зеленского возле Лондона.

"Телеграф" рассказывает, что пишут об увольнении британские СМИ:

BBC: Пристайко узнал новость, отправляясь на открытие дороги Зеленского

Британское издание BBC опубликовало интересную деталь того, как Пристайко узнал о своем увольнении. Там говорят, что он должен был присутствовать в качестве посла на открытии дороги, названной в честь президента Зеленского в Харлоу, городке к северу от Лондона. Известно, что посла уволили, как раз, когда он был в машине по дороге в город Эссекс.

Там говорят, что на прошлой неделе Пристайко был замечен за просмотром Уимблдонского чемпионата по теннису в королевской ложе, когда играла украинка Элина Свитолина.

SkyNews: Пристайко был невероятно эффективным

Журналистка Sky News Дебора Хейнс говорит со ссылкой на дипломатический источник, что именно комментарии посла в ток-шоу стали причиной для увольнения:

"Очень жаль, потому что украинский посол в Великобритании был чрезвычайно влиятельным и важным сторонником усилий Украины получить больше оружия. Он всегда на месте, общаясь с официальными лицами и другими послами здесь, в Лондоне. Его действительно хорошо оценивают. Он был невероятно эффективным как посланник от Украины ", — говорит он.

Журналистка Sky News об уходе Пристайко

Именно Хейнс спросила Уоллеса на литовском саммите НАТО о неспособности дать Украине временные рамки для вступления, после чего Уоллес сделал свое известное заявление о благодарности.

"Тот факт, что это вызвало лавину, которая потенциально приведет к увольнению посла Украины, достаточно чрезвычайно ", — пишет Хейнс.

Увольнение символизирует изменения во взаимоотношениях между Киевом и Лондоном

Издание The Guardian пишет, что очень необычно для дипломата публично критиковать своих национальных лидеров, но Пристайко явно почувствовал, что отношениям между Украиной и ее ближайшим западным партнером был причинен ущерб, который нужно исправить.

Издание пишет, что в четверг у Пристайко был тяжелый телефонный разговор с президентом.

"Очевидно, в четверг у Пристайко был тяжелый телефонный разговор со своим президентом, который закончился его увольнением. Он занимал должность посла с июня 2020 года, а ранее был министром иностранных дел. В частной жизни он всегда умело передавал сообщения, часто говоря, что наибольшим препятствием, с которым он столкнулся, пытаясь получить больше оружия и поддержки, был страх Запада перед российской эскалацией", — пишет издание.

Издание отмечает, что его увольнение вместе с ожидаемым уходом Уоллеса с должности министра обороны означает, что произойдут значительные изменения в ключевой части оси Великобритания-Украина в критическое для наступления время.

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер сказал, что очень досадно, что посла заменили, добавив, что он проделал выдающуюся работу, чтобы заручиться поддержкой своей страны перед лицом агрессивной войны России.

The Sun: Уволили, потому что Зеленский не воспринимает критики

Таблоид пишет, что комментарии Пристайко "вызвали ярость в Киеве"

Британский таблоид The Sun описывает, как Зеленский высмеял Бена Уоллеса и несколько театрально привлек Резникова в ответ на совет быть более благодарными странам, убеждающим свой электорат и политиков. Таблоид считает, что Пристайко пытался спасти ситуацию, но "его комментарии вызвали ярость в Киеве".

Далее чиновники звонили Пристайко и устроили серию гневных нотаций. Ему сказали, что его могут отозвать, но решение еще не принято.

"Киев не воспримет никакой критики в адрес Зеленского", — пишет The Sun со ссылкой на источники.

Напомним, что во время саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страны мероприятия не онлайн-магазин Amazon, чтобы предоставлять необходимое вооружение Украине по первому требованию.