Звільнення Пристайка. Як британська преса відреагувала на указ Зеленського

SkyNews називає Пристайка ефективним, а The Guardian вважає, що це символізує зміни у взаєминах

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко був звільнений блискавично та несподівано для багатьох українців. Для самого посла це теж стало сюрпризом, подейкують, він дізнався новину у машині, коли їхав на відкриття дороги імені Зеленського біля Лондона.

"Телеграф" розповідає, що пишуть про звільнення британські ЗМІ:

BBC: Пристайко дізнався новину, їдучи на відкриття дороги Зеленського

Британське видання BBC опублікувало цікаву деталь того, як Пристайко дізнався про своє звільнення. Там кажуть він мав бути присутнім у якості посла на відкритті дороги, названої на честь президента Зеленського у Харлоу, містечку на північ від Лондона. Відомо, що посла звільнили, якраз, коли він був у машині по дорозі до міста Ессекс.

Там кажуть, що минулого тижня Пристайко був помічений за переглядом Вімблдонського чемпіонату з тенісу в королівській ложі, коли грала українка Еліна Світоліна.

SkyNews: Пристайко був неймовірно ефективним

Журналістка Sky News Дебора Хейнс каже із посиланням дипломатичне джерело, що саме коментарі посла у ток-шоу стали причиною для звільнення:

"Дуже шкода, бо український посол у Великій Британії був надзвичайно впливовим і важливим прихильником зусиль України отримати більше зброї. Він завжди на місці, спілкуючись з офіційними особами та іншими послами тут, у Лондоні. Його справді добре оцінюють. Він був неймовірно ефективним як посланник від України", — каже Хейнс.

Журналістка Sky News про звільнення Пристайка

Саме Хейнс запитала Воллеса на литовському саміті НАТО про нездатність дати Україні часові рамки для вступу, після чого Воллес зробив свою відому заяву про вдячність.

"Той факт, що це викликало лавину, яка потенційно призведе до звільнення посла України, є досить надзвичайним", — пише Хейнс.

Звільнення символізує зміни у взаєминах між Києвом та Лондоном

Видання The Guardian пише, що дуже незвично для дипломата публічно критикувати своїх національних лідерів, але Пристайко явно відчув, що стосункам між Україною та її найближчим західним партнером було завдано шкоди, яку потрібно виправити.

Видання пише, що у четвер Пристайко мав важку телефонну розмову з президентом

"Очевидно, у четвер у Пристайка була важка телефонна розмова зі своїм президентом, яка закінчилася його звільненням. Він обіймав посаду посла з червня 2020 року, а раніше був міністром закордонних справ. У приватному житті він завжди вправно передавав повідомлення, часто кажучи, що найбільшою перешкодою, з якою він зіткнувся, намагаючись отримати більше зброї та підтримки, був страх Заходу перед російською ескалацією", — пише видання.

Видання зазначає, що його звільнення разом із очікуваним відходом Воллеса з посади міністра оборони означає, що відбудуться значні зміни в ключовій частині осі Великобританія-Україна в критичний для наступу час.

Посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер сказав, що дуже прикро, що посла замінили, додавши, що він виконав видатну роботу, щоб заручитися підтримкою своєї країни перед обличчям агресивної війни Росії.

The Sun: Звільнили, бо Зеленський не сприймає критики

Таблоїд пише, що коментарі Пристайка "викликали лють у Києві"

Британський таблоїд The Sun описує, як Зеленський висміяв Бена Воллеса та дещо театрально залучив Резнікова у відповідь на пораду бути більш вдячними країнам, які мають переконувати свій електорат та політиків. Таблоїд вважає, що Пристайко намагався врятувати ситуацію, але "його коментарі викликали лють у Києві".

Далі високопосадовці дзвонили Пристайку та влаштували серію гнівних нотацій. Йому сказали, що його можуть відкликати, але рішення ще не прийнято.

"Київ не сприйме жодної критики на адресу Зеленського", — пише The Sun із посиланням на джерела.

Нагадаємо, що під час саміту НАТО у Вільнюсі міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що країни заходу не онлайн-магазин Amazon, щоб надавати необхідне озброєння Україні на першу вимогу.