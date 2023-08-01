Украину ждет волна кадровых перестановок: куда могут отправить Резникова и кто займет место Ткаченко

Мы узнали, какие изменения в верхушке власти могут произойти уже совсем скоро

В ближайшем будущем украинские власти могут провести несколько кадровых изменений, в частности, страна может получить нового министра обороны Украины.

Об этом "Телеграфу" стало известно из нескольких источников.

"Резникова хотят отправить послом в Британию вместо уволенного Пристайко. Еще нужно дождаться одобрительного агремана, но в общем, его кандидатура на эту должность одобрительно воспринимается и в ОП, и в Британии. Сам он давно уже хотел поехать послом куда-то — например, в Штаты, теперь вариант с Британией", — отмечает источник издания.

Если назначение Резникова будет одобрено в Британии, то на его должность в Минобороны претендует генерал-лейтенант Александр Павлюк. В настоящее время Павлюк работает заместителем Резникова.

"На должность министра снова хотел Буданов (председатель ГУР, — ред.), но его кандидатура спорна, поэтому, несмотря на его желание, шансы на его назначение близки к нулю", — отмечает еще один собеседник издания в украинских властях.

Что касается других кадровых перестановок, то вместо уволенного министра культуры Александра Ткаченко пока будет работать его заместитель Ростислав Карандеев, недавно назначенный исполняющим обязанности.

"Среди кандидатов на эту должность рассматривается Мосейчук (телеведущая Наталья Мосейчук, — ред.) и Островская-Люта (директор "Художественного арсенала"), но ближайший месяц министерством будет руководить Карандеев", — отмечает источник издания.

Также, по информации "Телеграфа", в ближайшее время Давида Арахамию могут снять с поста главы фракции "Слуга народа".

"Это отголосок непростых взаимоотношений между Арахамией и Ермаком. Глава ОП постепенно хочет уменьшать влияние Давида. Близкого к Арахамии Гусева из Укроборонпрома заменили Сметаниным, которого лоббировал Камышин (министр стратегических отраслей промышленности, — ред.). Камышин сейчас очень наращивает свой вес, хотя и лоббировал его Кубраков (вицепремьер по восстановлению, — ред.). Вместо Арахамии главой фракции могут поставить, по сути, кого угодно. Главное – лояльного. Во фракции в целом сейчас сложное время", — говорит собеседник из Верховной Рады.

Он также отмечает, что непростые отношения у Банковой и с Данилой Гетманцевым, хотя он частично занимается сбором голосов под ряду законопроектов.