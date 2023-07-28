Кабмин выбрал и.о. главы Минкультуры вместо Ткаченко: что о нем известно
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Карандеев был подчиненным у Ткаченко
После того, как Верховная Рада Украины поддержала отставку Александра Ткаченко с должности Министра культуры и информационной политики, на его место Кабмин выбрал исполняющего обязанности. Им стал Ростислав Карандеев.
"Телеграф" рассказывает о том, что известно о чиновнике.
Ростислав Карандеев
Родился 22 июня 1972 года в Киеве
Образование:
- 1993 — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (по специальности "Физика твердого тела").
- 2002 — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (по специальности "Правоведение").
- 2007 – докторантура Межрегиональной академии управления персоналом (доктор философии в области экономики).
- 2019 — магистратура Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств (менеджмент социокультурной деятельности).
1996 — вступил в должность главного специалиста информационно-аналитического отдела в Киевской городской государственной администрации
1998 — стал заместителем главы Харьковской райгосадминистрации Киева
с 2001-го был заместителем председателя Днепровской райгосадминистрации Киева.
был депутатом II, III и IV созывов Киевсовета. А в 1998 году делегирован политическим объединением "Молодая Украина" на должность министра молодежи и спорта Кабмина Юлии Тимошенко.
июль 2014 — май 2014 — советник министра культуры Украины Евгения Нищука.
21 января 2015 — 29 апреля 2016 — заместитель министра культуры Украины Вячеслава Кириленко.
29 апреля 2016 — 26 февраля 2020 — заместитель министра культуры Украины — руководитель аппарата (министрами были Евгений Нищук и Михаил Кулиняк).
Июль 2020 – советник руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.
15 июля 2020 года — первый заместитель министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
Напомним, 20 июля, Александр Ткаченко подал заявление об отставке после громкого скандала с многомиллионными тратами из бюджета на финансирование сериала. Тогда же он заявил, что по его мнению, "средства на культуру во время войны не менее важны, чем на дроны".