Александр Ткаченко подал заявление об отставке и попытался оправдаться

Траты на культуру так же важны, как на дроны, заявил он

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке после громкого скандала в связи с выделением многомиллионной сумы бюджетных денег на сериал.

Об этом он сам заявил в ночь на пятницу, 21 июля, на своем канале в Telegram.

Ткаченко объяснил, что принес заявление об отставке премьер-министру Денису Шмыгалю вечером, и только потом узнал о просьбе президента Владимира Зеленского подыскать ему замену.

Также чиновник решил еще раз объяснить свою позицию касательно траты больших сум денег на культуру во время войны.

"Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди — это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других", — заявил Ткаченко.

Напомним, ранее поднялся скандал в связи с государственным заказом сериала про одиозного фермера и президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка, который прославился во время войны, в частности, своей фразой: "Вова, е**ш их, б***ь". На сериал предлагалось выделить 33 млн гривен из бюджета.

Как сообщал "Телеграф", президент Владимир Зеленский поручил поискать замену министру культуры и информполитики Украины, — это также вызвало неоднозначную реакцию украинцев.