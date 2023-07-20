Сначала победа: Зеленский жестко отреагировал на скандал вокруг сериала за 33 миллиона

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг сериала "пгт Ингулец" про Александра Поворознюка за 33 млн гривен. Глава государства отметил, что во время войны в стране есть куда более важные проблемы и попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть замену Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Об этом президент сказал в своем традиционном вечернем обращении. Он подчеркнул, что в данный момент максимум государственного внимания и ресурсов должны идти на оборону страны.

Зеленский добавил, что любой проект, который может быть реализован вне бюджетных средств, должен быть реализован именно таким способом. Это касается разных сфер, в том числе и сферы кульутры. Президент добавил, что символы, музеи и сериалы важны для государства, но сейчас должны быть другие приоритеты. В связи с этим он поручил Денису Шмыгалю найти внебюджетные средства на реализацию этих идей. Кроме того, министра культуры Украины Александра Ткаченко могут отправить в отставку.

"Попросил премьер-министра рассмотреть замену Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. Отдельно хочу обратиться ко всем представителям местной власти в нашей стране. Люди должны чуствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Брусчатка, украшения городов, фонтаны подождут — сначала победа", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что министр культуры Украины заявил, что власти заложили в бюджете и намерены выделить около 400 млн гривен на финансирование киносферы, в том числе на создание сериалов на актуальные темы. В частности, речь идет о новогоднем сериале "Санаторий Незабудка" и "пгт Ингулец". Украинцев такое решение возмутило, о чем они высказались в сети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы давно требуют уволить Александра Ткаченко с должности главы Минкульта. По их словам, министр "уничтожает культуру".