Ткаченко встал на сторону "переобувшихся" украинских артистов

Минкульт не поддерживает артистов, которые перестали выступать в россии после начала вторжения

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал тех артистов, которые до начала вторжения выступали в россии, но теперь изменили свою позицию.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом он рассказал во время встречи с активистами, которые выступают за его отставку с поста министра.

Ткаченко отметил, что министерство никак не поддерживает этих артистов и они не принимают участия в мероприятиях.

"В любом случае, лучше "переобуться", чем "недообуться", что произошло со многими украинскими артистами, которые до сих пор находятся в россии и выступают на концертах в поддержку войны", — сказал он.

Впрочем, отвечая на вопрос о том, кого он поддерживает в истории с одиночным протестом на концерте Светланы Лободы в Харькове, Ткаченко ответил, что склоняется к позиции девушки с плакатом.

Как сообщалось ранее, Светлана Лобода, которая долгие годы работала в российской федерации, накануне дала концерт в Харькове, однако этому рады были далеко не все. Так одна девушка вышла с плакатом "Харьков без Лободы", после чего певица публично спросила у нее, кто ей дал за это деньги.