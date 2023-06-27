Ткаченко став на бік українських артистів, які "перевзулися"

Мінкульт не підтримує артистів, які перестали виступати у росії після початку вторгнення

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримав тих артистів, які до початку вторгнення виступали в росії, але тепер змінили свою позицію.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це він розповів під час зустрічі з активістами, які виступають за його відставку з посади міністра.

Ткаченко зазначив, що міністерство ніяк не підтримує цих артистів, і вони не беруть участі у заходах.

"У будь-якому випадку, краще "перевзутися", ніж "недовзутися", що сталося з багатьма українськими артистами, які досі перебувають у росії та виступають на концертах на підтримку війни", — сказав він.

Втім, відповідаючи на запитання про те, кого він підтримує в історії з одиничним протестом на концерті Світлани Лободи у Харкові, Ткаченко відповів, що схиляється до позиції дівчини із плакатом.

Як повідомлялося раніше, Світлана Лобода, яка довгі роки працювала у російській федерації, напередодні дала концерт у Харкові, проте цьому раді були далеко не всі. Так одна дівчина вийшла із плакатом "Харків без Лободи", після чого співачка публічно запитала у неї, хто їй дав за це гроші.