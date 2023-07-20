Спочатку перемога: Зеленський жорстко відреагував на скандал навколо серіалу за 33 мільйони

Просування сфери культури наразі може зачекати

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо серіалу "смт Інгулець" про Олександра Поворознюка за 33 млн гривень. Глава держави зазначив, що під час війни в країні є значно важливіші проблеми і попросив прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля розглянути заміну Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Про це президент сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні. Він наголосив, що наразі максимум державної уваги та ресурсів мають йти на оборону країни.

Зеленський додав, що будь-який проект, який може бути реалізований поза бюджетними коштами, має бути реалізований саме у такий спосіб. Це стосується різних сфер, у тому числі сфери культури. Президент додав, що символи, музеї та серіали важливі для держави, але зараз мають бути інші пріоритети. У зв'язку із цим він доручив Денису Шмигалю знайти позабюджетні кошти на реалізацію цих ідей. Крім того, міністра культури України Олександра Ткаченка можуть відправити у відставку.

"Попросив прем'єр-міністра розглянути заміну Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Окремо хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та правильно. Бруківка, прикраси міст, фонтани зачекають – спочатку перемога", – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що міністр культури України заявив, що влада заклала в бюджеті та має намір виділити близько 400 млн гривень на фінансування кіносфери, в тому числі на створення серіалів на актуальні теми. Зокрема, йдеться про новорічній серіал "Санаторій Незабудка" та "смт Інгулець". Українців таке рішення обурило, про що вони висловилися в мережі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці давно вимагають звільнити Олександра Ткаченка з посаді голови Мінкульту. За їх словами, міністр "знищує культуру".