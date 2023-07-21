"Цар хороший, бояри не ті": українці бурхливо обговорюють рішення Зеленського щодо Ткаченка

Частина коментаторів виступила із критикою на адресу президента

Український лідер Володимир Зеленський запропонував замінити міністра культури України Олександра Ткаченка після резонансу навколо фінансування серіалу про скандального фермера, президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка, — це викликало неоднозначну реакцію населення.

"Телеграф" проаналізував коментарі в соцмережах, і, судячи з них, українці поділилися на два табори: одні активно підтримують рішення президента, інші незадоволені тим, що для його реакції довелося здійняти скандал.

"Давно пора", "Якщо це правда, повага до пана президента", "Реакція президента вірна", "Супер, нарешті справедливе рішення", — пишуть у коментарях.

Однак інші зайняли більш критичну позицію: "Знову цар хороший, бояри погані", "Щоб зважитися на це, потрібен був скандал", "А в Міносвіти колись порядок наведуть і корупцію поборять?".

Нагадаємо, що раніше з’явилося державне замовлення на серіал "смт Інгулець" про харківських айтівців та одіозного Олександра Поворознюка за 33 мільйони бюджетних гривень, — громадськість відразу ж задалася питанням, чи варто під час війни витрачати такі гроші на серіал.

Як повідомляв "Телеграф", міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що "це нормально" — витрачати десятки мільйонів з бюджету на серіали під час війни.