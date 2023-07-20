"Це нормально": Ткаченко розлютив українців поясненням багатомільйонних витрат на серіал про Поворознюка

Українці проти того, щоб влада витрачала мільйони з бюджету на кіно та серіали про війну під час війни

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко пояснив, навіщо Україна витрачає 400 млн гривень на фінансування кіноіндустрії під час війни. У тому числі і на серіал "смт Інгулець" про Олександра Паравознюка за 33 млн гривень.

Свою думку він висловив у ефірі "Радіо Свобода". Міністр культури вважає, що витрачати круглу суму на кіно під час війни нормально і "так роблять усі".

Так, нещодавно з’явилася інформація про те, що в Україні ОП готовий купити за 10 млн гривень новорічний серіал "Санаторій Незабудка". Крім того, плануються зйомки серіалу про президента ФК "Інгульець" Олександра Поворознюка, який здобув знаменитість під час війни завдяки фразі "Вова, *ба* їх **дь" та іншим. Міністр культури заявив, що держава під час війни намагається підтримувати всі сфери, зокрема й серіальне виробництво.

"Наша громадськість торік питала, де наші аудіовізуальні продукти під час війни. Росіяни роблять, у трендах YouTubе є популярні російські серіали, пропагандисти роблять серіали про російсько-українську війну, а що ж ми? Окей. Зробили прозорий конкурс, я вкому міг брати участь будь хто. І знову виникають питання "а чому це, а чому не інше?", — сказав Олександр Ткаченко.

Загалом влада планує витратити близько 400 млн гривень на кіносферу. Ці гроші було закладено у бюджеті ще минулого року. На сьогоднішній день є понад 50 переможців, серед яких "абсолютно різні серіали різної тематики". Але, за словами міністра, тематика більшості фільмів є актуальною — російсько-українська війна. Водночас Ткаченко зазначив, що неможливо робити все за кошти донорів, оскільки на сьогоднішній день на культуру вже витрачено десятки мільйонів меценатських коштів.

Проте виділення коштів із бюджету закріпить ці фільми у власності держави.

"Ці твори, які мають бути створені, залишаться власністю держави. Це важливо. Власністю платників податків надалі. І це нормально, що під час війни держава підтримує у тому числі й виробництво серіалів. Так робили всі, у тому числі й під час Другої світової війни американці та британці, і не лише за гроші меценатів", — зазначив він.

Українців обурила така сума. Вони вважають, що ці гроші було б правильніше витратити на потреби армії: закупити дрони, пікапи чи іншу допомогу військовим. Нормальним виділення близько 400 млн гривень на кіно під час війни громадяни України вважають лише у тому випадку, якщо це гроші не з бюджету, а від меценатів чи грантів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні планують виділити майже 600 млн гривень на добудову Музею Голодомору. Українців таке рішення спантеличило.