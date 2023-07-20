"Это нормально": Ткаченко взбесил украинцев объяснением многомиллионных трат на сериал про Поворознюка

Украинцы против того, чтобы власть тратила миллионы из бюджета на кино и сериалы про войну во время войны

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко объяснил, зачем Украина тратит 400 млн гривен на финансирование киноиндустрии во время войны. В том числе и на сериал "смт Ингулец" об Александре Паравознюке за 33 млн гривен.

Свое мнение он высказал в эфире "Радио Свобода". Министр культуры считает, что тратить круглую сумму на кино во время войны нормально и "так делают все".

Так, недавно появилась информация о том, что в Украине ОП готов купить за 10 млн гривен новогодний сериал "Санаторий Незабудка". Кроме того, планируются съемки сериала про президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка, который получил знаменитость во время войны благодаря фразе "Вова, *ба* их **дь" и другим. Министр культуры заявил, что государство во время войны старается поддерживать все сферы, в том числе и сериальное производство.

"Наша общественность в прошлом году спрашивала, где наши аудиовизуальные продукты во время войны. Россияне делают, в трендах YouTubе есть популярные российские сериалы, пропагандисты делают сериалы про российско-украинскую войну, а что же мы? Окей. Сделали прозрачный конкурс, в котором мог участвовать кто угодно. И снова возникают вопросы "а почему это, а почему не другое?", — сказал Александр Ткаченко.

Всего власть планирует потратить около 400 млн гривен на киносферу. Эти деньги были заложены в бюджете еще в прошлом году. На сегодняшний день есть свыше 50 победителей, среди которых "абсолютно разные сериалы разной тематики". Но, по словам министра, тематика большинства фильмов актуальная — российско-украинская война. Вместе с тем Ткаченко отметил, что невозможно делать все за средства доноров, так как на сегодняшний день на культуру уже потрачены десятки миллионов меценатских средств.

Однако выделение средств из бюджета закрепит эти фильмы в собственности государства.

"Эти произведения, которые должны быть созданы, останутся собственностью государства. Это важно. Собственностью налогоплательщиков в дальнейшем. И это нормально, что во время войны государство поддерживает в том числе и производство сериалов. Так делали все, в том числе и во время Второй мировой войны американцы и британцы, и не только за деньги меценатов", — отметил Александр Ткаченко.

Украинцев возмутила такая сумма. Они считают, что эти деньги было бы правильнее потратить на нужды армии: закупить дроны, пикапы или другую помощь военным. Нормальным выделение около 400 млн гривен на кино во время войны граждане Украины считают только в том случае, если это деньги не из бюджета, а от меценатов или грантов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине планируют выделить почти 600 млн гривен на достройку Музея Голодомора. Украинцев такое решение озадачило.