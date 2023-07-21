"Царь хороший, бояре не те": украинцы бурно обсуждают решение Зеленского по Ткаченко

Часть комментаторов выступила с критикой в адрес президента

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил заменить министра культуры Украины Александра Ткаченко после резонанса вокруг финансирования сериала про скандального фермера, президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка, — это вызвало неоднозначную реакцию населения.

"Телеграф" проанализировал комментарии в соцсетях, и, судя по ним, украинцы поделились на два лагеря: одни активно поддерживают решение президента, другие же недовольны тем, что для его реакции пришлось поднять скандал.

"Давно пора", "Если это правда, уважение господину президенту", "Реакция президента верна", "Супер, наконец-то справедливое решение", — пишут в комментариях.

Однако другие заняли более критическую позицию: "Опять царь хороший, бояре плохие", "Чтобы решиться на это, нужен был скандал", "А в Минобразования когда порядок наведут и коррупцию поборят?".

Напомним, что ранее появился государственный заказ на сериал "пгт Ингулец" о харьковских айтовцах и одиозном Александре Поворознюке за 33 миллиона бюджетных гривен, — общественность сразу же задалась вопросом, стоит ли во время войны тратить такие деньги на сериал.

Как сообщал "Телеграф", министр культуры Александр Ткаченко заявил, что "это нормально", — тратить десятки миллионов из бюджета на сериалы во время войны.