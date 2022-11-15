Кінець скандалу? Ткаченко оголосив про гучні рішення щодо Довженко-Центру

Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію "Довженко-Центру", що фактично означає ліквідацію Національного кіноархіву, проте її вирішили призупинити

У столичному Довженко-Центрі, котрий опинився в центрі скандалу через призначення його очільницею керівницю кінологічного центру, плануються суттєві зміни, покликані врегулювати конфліктну ситуацію.

Про у вівторок, 15 листопада, у своєму телеграм-каналі повідомив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, він ініціював нараду з керівниками Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу Президента, а також депутатами, аби врегулювати неприємну ситуацію, що виникла через призначення нової очільниці Центру.

Попередньо, за підсумками наради, було узгоджено такий план дій:

- реорганізація Довженко-Центру повинна бути зупинена;

- фонд, а також музей мають залишитися в тому статусі, в якому вони перебувають зараз, а саме цілісного майнового комплексу;

- директора Центру обрати шляхом прозорого конкурсу;

- у Довженко — Центрі потрібно провести повний аудит;

"Крім того, необхідно розпочати процес надання статусу "Національного" Довженко-Центру де-юре (не лише в назві, а по суті), що має убезпечити використання його майна не за призначенням, вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить Довженко-Центру працювати за профілем як музей та архів, створити міжвідомчу робочу групу для експертної оцінки музейних цінностей Довженко — Центру", — написав Ткаченко, наголосивши, що вищевказаних рішень варто очікувати вже найближчим часом.

Варто нагадати, що пристрасті навколо Довженко-Центру розпалилися, коли на місце його очільниці призначили Юлія Каждан, як раніше працювала керівником кінологічного центру та зовсім не має досвіду у кіногалузі. Згодом журналісти знайшли у біографії жінки досить несподіваний факт про те, що впродовж останнього року і дотепер вона досить щільно вивчає та навіть пропонує проведення сеансів гіпнотерапії та психосоматики.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як колектив Довженко — Центру оголосив бойкот і не пустив новоспечену главу Юлію Каждан на її робоче місце