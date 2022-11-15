Конец скандала? Ткаченко объявил о громких решениях по Довженко-Центру

Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации "Довженко-Центра", что фактически означает ликвидацию Национального киноархива, однако ее решили приостановить

В столичном Довженко-Центре, оказавшемся в центре скандала из-за назначения его главой руководителя кинологического центра, планируются существенные изменения, призванные урегулировать конфликтную ситуацию.

Об этом во вторник, 15 ноября, в своем телеграмм-канале сообщил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, он инициировал совещание с руководителями Госкино, Довженко-Центра, представителями Офиса Президента, а также депутатами, чтобы урегулировать неприятную ситуацию, возникшую из-за назначения новой главы Центра.

Предварительно, по итогам совещания, был согласован такой план действий:

- реорганизация Довженко-Центра должна быть остановлена;

- фонд, а также музей должны остаться в том статусе, в котором они сейчас находятся, а именно целостного имущественного комплекса;

- директора Центра избрать путем прозрачного конкурса;

- у Довженко – Центре нужно провести полный аудит;

"Кроме того, необходимо начать процесс предоставления статуса "Национального" Довженко-Центра де-юре (не только в названии, а по существу), что должно обезопасить использование его имущества не по назначению, решить вопрос реорганизации государственного предприятия в государственную организацию, что позволит Довженко-центру работать по профилю как музей и архив, создать межведомственную рабочую группу для экспертной оценки музейных ценностей Довженко — Центра ", — написал Ткаченко, подчеркнув, что вышеуказанных решений следует ожидать уже в ближайшее время.

Стоит напомнить, что страсти вокруг Довженко-Центра разгорелись, когда на место его главы назначили Юлия Каждан, как раньше работала руководителем кинологического центра и совсем не имеет опыта в киноотрасли. Впоследствии журналисты нашли в биографии женщины довольно неожиданный факт о том, что на протяжении последнего года до сих пор она достаточно плотно изучает и даже предлагает проведение сеансов гипнотерапии и психосоматики.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как коллектив Довженко — Центра объявил бойкот и не пустил новоиспеченную главу Юлию Каждан на ее рабочее место.