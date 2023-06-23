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"Ткаченко знищує культуру": голова Мінкульту нарвався на акцію протесту на Книжковому Арсеналі (фото)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
України незадоволені роботою нинішнього голови Мінкульту Новина оновлена 23 червня 2023, 18:06
України незадоволені роботою нинішнього голови Мінкульту. Фото lb.ua

Українці створили другу петицію з вимогою відправити міністра у відставку

У п’ятницю, 23 червня, на Книжковому Арсеналі відбулася акція протесту з вимогою звільнити міністра культури України Олександра Ткаченка. Учасники з плакатами "Ткаченко геть", "Ткаченко знищує культуру" та "Ткаченко у відставку" не давали виступати міністру.

Подробиці розповіли на порталі Lb.ua. Дискусія була присвячена темі "Критичність моменту: державна політика у сфері книговидання".

Міністр під час виступу звернувся до протестувальників та запропонував поспілкуватися після дискусії. Також він закликав присутніх опустити плакати, щоб руки не втомилися, але у відповідь лише почув, що вони не втомляться. Також частина присутніх у момент, коли міністру дали слово, почала мукати та по-іншому висловлювати своє невдоволення. На плакатах також були гасла "Розграбовані музеї = бездіяльність Ткаченка", "Не бачиш причин? Побач", "Нам не потрібен міністр малорос" та інші.

Епопея з вимогою про звільнення Олександра Ткаченка розпочалася ще 2 червня, коли петиція з аналогічною вимогою набрала 25 тисяч підписів. Але після розгляду прем’єр Денис Шмигаль заявив, що підстав для звільнення немає. У четвер, 22 червня, на сайті петицій з’явилася повторна вимога про звільнення Ткаченка.

Причина вимог звільнити міністра культури

Олександра Ткаченка вимагають звільнити через те, що його звинувачують у сприянні "злочинному рішенню Держкіно щодо реорганізації Довженка-центру" та нездійсненню "належних заходів щодо захисту та збереження художніх творів від російської агресії".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у листопаді 2021 року Олександр Ткаченко вже подавав у відставку. Він заявляв тоді, що передача Держкіно до сфери управління Кабінету міністрів "не відповідає його цінностям".

Теги:
#Мітинг #Відставка #Міністр Культури #Олександр Ткаченко