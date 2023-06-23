"Ткаченко уничтожает культуру": глава Минкульта нарвался на акцию протеста на Книжном Арсенале (фото)

Украинцы создали вторую петицию с требованием отправить министра в отставку

В пятницу, 23 июня, на Книжном Арсенале прошла акция протеста с требованием уволить министра культуры Украины Александр Ткаченко. Участники с плакатами "Ткаченко вон", "Ткаченко уничтожает культуру" и "Ткаченко в отставку" не давали выступать министру.

Подробности рассказали на портале Lb.ua. Дискуссия была посвящена теме "Критичность момента: государственная политика в сфере книгоиздания".

Министр во время выступления обратился к протестующим и предложил пообщаться после дискуссии. Также он призвал присутствующих опустить плакаты, "чтобы руки не устали", но в ответ лишь услышал, что они не устанут. Также часть присутствующих в момент, когда министру дали слово, начала мычать и по-другому выражать свое недовольство. На плакатах также присутствовали лозунги "Разграбленные музеи = бездействие Ткаченко", "Не бачиш причин? Побач", "Нам не нужен министр малорос" и другие.

Эпопея с требованием об увольнении Александра Ткаченко началась еще 2 июня, когда петиция с аналогичным требованием набрала 25 тысяч подписей. Но после рассмотрения премьер Денис Шмыгаль заявил, что оснований для увольнения нет. В четверг, 22 июня, на сайте петиций появилась повторная с требованием об увольнении Ткаченко.

Причина требований уволить министра культуры

Александра Ткаченко требуют уволить из-за того, что его обвиняют в содействии "преступному решению Госкино относительно реорганизации Довженко-центра" и неосуществлению "надлежащих мер по защите и сохранению художественных произведений от российской агрессии".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ноябре 2021 года Александр Ткаченко уже подавал в отставку. Он заявлял тогда, что передача Госкино в сферу управления Кабинета министров "не отвечает его ценностям".