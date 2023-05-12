Министр Ткаченко идет в отставку, но не в Украине: в сети смеются

Украинцы сперва подумали, что речь идет о министре культуры Александре Ткаченко, а когда разобрались, то принялись шутить

Министр Ткаченко уходит в отставку. Однако речь идет не об украинском главе Министерства культуры и информационной политики Александре Ткаченко, а о его однофамильце главе МИД Папуа-Новой Гвинеи Джастине Ткаченко.

Об этом сообщает Аbc.net. Однофамилец украинского министра попал в скандал из-за видеоролика его дочери о лакшери-жизни и принял решение покинуть свой пост.

Скандалы с роскошной жизнью министром и членов их семьи возникают не только в Украине. Так, дочь Джастина Ткаченко выложила в TikTok видео, на котором показывает свои походы по брендовым бутикам, роскошные отели и дорогую брендовую одежду. Это видео вызвало волну хейта в сети, а еще больше негатива прибавилось после того, как как министр вступился за свою дочь. Он назвал комментаторов "примитивными животными".

Это высказывание местные жители сочли "расистскими и оскорбительными", а также вышли на протесты в Папуа-Новой Гвинеи с призывами Ткаченко уйти в отставку. На пресс-конференции в пятницу, 12 мая, он объявил, что все же уходит в отставку. Министр иностранных дел добавил, что это решение дается ему не легко, но оно справедливое.

"Я ухожу в отставку с поста министра иностранных дел, чтобы наша страна могла двигаться вперед, и чтобы я мог также очистить свое имя, а также развеять сомнения и дезинформацию, которые существуют, что вызывает большое горе у всех заинтересованных сторон", — сказал он.

Его пост временно займет премьер-министр страны Джеймс Марапе, так как Папуа-Новая Гвинея готовится к визиту Джо Байдена и других лидеров тихоокеанских стран 22 мая.

Ткаченко принимал активное участие в переговорах, однако отметил, что не хочет омрачать сложившейся ситуацией важный визит.

"Я не хочу мешать этому событию. Мы уже проделали всю тяжелую работу. Теперь идет доработка лидеров, которые прибудут в ближайшие дни. Для меня отойти в сторону — это правильный поступок. Чтобы мы могли прояснить ситуацию и убедиться, что все эти вопросы, возникшие из-за дезинформации, наконец-то улажены раз и навсегда", — сказал он.

Украинцы в сети сначала подумали, что речь идет об украинском министре. А когда выяснили, что к чему, то принялись шутить.

О господи! Так нельзя. Я уже полбутылки игристого выпила и только ссылку увидела. А мне еще эфир делать.

А, так это не тот министр, не тот Ткаченко. Присоединяйтесь, пожалуйста, к петиции об отставке министра бескультурья, распространяйтесь. Потому что этот, похоже, сам не уйдет. А времени на сбор подписей осталось мало.

Хорошо, что есть страны, где общественность может выжать из власти министра Ткаченко, когда тот косячит.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывший министр Украины Дмитрий Табачник принимал активное участие в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей. СБУ заочно сообщила ему о подозрении.