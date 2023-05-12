Сотрудничество с ФСБ и кадыровым: экс-министр Табачник получил новое подозрение
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Дмитрий Табачник получил подозрение по еще двум статьям
Бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник, кум которого попал в новый громкий скандал, находится на прямой связи с ФСБ россии.
Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, подозреваемый в госизмене экс-министр сотрудничает с сотрудником 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ РФ Олегом Козловым.
"После начала полномасштабного вторжения изменник координировал с представителем российской спецслужбы подрывную деятельность рф против Украины", — сообщили в СБУ.
Следствие установило, что Табачник принимал активное участие в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.
По данным СБУ, экс-министр выполнял задания кремля по "переформатированию" образования и медицины оккупированных областей Украины под нужды оккупантов. Именно он помогал переоборудовать большинство учебных заведений и больниц регионов под казармы для российских военных.
Силовики отмечают, что осенью 2022 года Табачник получил должность советника руководителя оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области. Там же его включили в ячейку кремлевской партии "Единая Россия".
По данным следствия, есть доказательства сотрудничества Табачника со "смотрящим" за Мелитополем от главы Чеченской республики рамзана кадырова Мурадом Саидовым. Вместе с ним экс-министр разворовывал имущество жителей города в апреле прошлого года.
Табачнику сообщили о подозрении дополнительно по двум статьям: "пособничество государству-агрессору", а также "нарушение законов и обычаев войны".
Ранее "Телеграф" писал, что Табачнику грозит пожизненное заключение.